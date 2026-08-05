都市伝説じゃない“2030年問題”の衝撃！高速道路を利用する際、料金所で立ち止まることなくスムーズに通過できる「ETC（ETC車載器）」。今やドライバーにとって必須の装備ですが、近年「自分のクルマに付いているETCが将来使えなくなるらしい」という噂が広がっています。【画像】「ええぇぇ！」 これが「使えなくなるETC」の見分け方です！実はこれは都市伝説ではなく、国が定める「2つの技術的ルールの変更」に伴う紛れも