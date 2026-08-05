日経平均株価は一時2000円以上、値上がりし、6万5000円を回復しています。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均は600円あまり値上がりして取引が始まり、その後も上げ幅を広げています。4日のニューヨーク市場で中東情勢の緊張緩和への期待からダウ平均株価が史上最高値を更新するなど、主要な指数が軒並み上昇した影響を受けています。市場関係者は、日経平均を牽引するAI・半導体関連株の過熱感を警戒した調整が