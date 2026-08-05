「ルフィ」などと名乗る指示役による連続強盗事件で、最高裁は、強盗傷害ほう助などの罪に問われている犯罪組織幹部の男の上告を退けました。小島智信被告（48）は、2022年から相次いだ「ルフィ」などと名乗る指示役による一連の強盗事件で、実行役を紹介した強盗傷害ほう助などの罪に問われています。最高裁は3日付で、小島被告の上告を退ける決定をしたため、懲役20年を言い渡した1審2審の判決が確定することになります。1審の東