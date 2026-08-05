「カブス５−１ドジャース」（４日、シカゴ）ドジャースのタリク・スクバル投手が六回に勝ち越しを許し降板。注目の移籍後初登板は６回２失点で白星を挙げることができず６敗目。チームも今季ワーストの５連敗となった。同点の六回、１死から鈴木にストレートの四球を与えたスクバル。次打者は右飛に打ち取ったかに見えたが、タッカーが捕球することができず１死二、三塁とピンチを広げた。わき上がるリグレーフィールドの