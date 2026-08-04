足立区によりますと、7月30日、区立の小学校で夏季水泳の指導中、蓋が開いたままのマンホールに児童が落下しケガをしました。マンホールは直径70センチ、深さは80センチ程度だということです。東京都足立区は4日、区立の小学校で行われていた夏季水泳の指導中に、児童がプールサイドにあるマンホールに落下し、ケガをしたと発表しました。区によりますと、7月30日午前9時すぎ、教員がプールに水を入れるためマンホールの蓋を開けて