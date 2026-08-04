大阪市東成区の交差点付近で7月、信号待ちの車が1時間以上にわたって停車し続ける交通トラブルがあり、大阪府警は4日、覚醒剤取締法違反（使用）の疑いで車内で居眠りしていた男2人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。