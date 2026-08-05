元タレントで、現在はSNSを中心に活動している木下優樹菜（38）の長女・莉々菜さん（13）が8月2日、自身のInstagramを更新。ビーチでの大胆な水着姿を披露して反響を呼んでいる。「6月25日には父親であるお笑い芸人の“フジモン”こと藤本敏史（55）さんと、東京ディズニーランドでの2ショットも公開して、大きな話題となりました。莉々菜さんのアカウントはすでにフォロワーは2万人を越えています」（スポーツ紙記者）Instagramに