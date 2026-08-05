５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万３９５７円５３銭）に比べて２１００円超上昇した。６万６０００円台で推移している。前日の米国株式市場で、中東情勢改善への期待から主要な株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度の大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に幅広い銘柄が買われている。