アメリカ西部・ワシントン州で発生している大規模な山火事で、地元当局は、3件の山火事のうち1件に放火した疑いで37歳の男を逮捕しました。ロイター通信によりますと、ワシントン州の都市スポケーン周辺では3件の山火事が発生し、これまでに700棟以上の住宅や建物が焼け、およそ6万4000人が避難しています。地元当局は、このうち1件の山火事を引き起こした疑いでアーロン・ファリナッチ容疑者（37）を逮捕したと発表しました。地