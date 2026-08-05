福岡県警本部福岡県内の文化系習い事教室に通う小学生の女子児童らに対し、わいせつな行為を繰り返したとして、福岡県警が不同意わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで、講師の40代男を逮捕していたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、被害者は複数人おり、県警は男を3回逮捕。福岡地検小倉支部が起訴した。地裁小倉支部で5日、初公判が開かれる。県警は、習い事教室を開く