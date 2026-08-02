人生を変えたい男たちを集めたオーディションで、開始早々に飲酒を始める参加者が現れ、周囲が騒然となる場面があった。

【映像】オーディションで“スト缶”を飲む衝撃行動

人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、様々なミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描くリアリティショー『男磨きハウス』（ABEMA）。そのシーズン2が8月13日から放送されるのに先立ち、選抜オーディションの様子が8月2日に公開された。今回も、SNS総フォロワー数約100万人の人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージが主導する。

応募総数約500人の中から書類選考を勝ち抜いた76人の男たちが臨むのは、「24時間金の玉オーディション」。参加者全員が同じ会場内で24時間を過ごし、善き行いや成果を出した者に“金の玉”が与えられる一方、悪行や失敗にはバツが与えられ、バツが10個溜まると退場処分に。様々な極限ミッションにも立ち向かいながら、勝ち残るためにどう自己アピールするかは各々に委ねられている。

開始わずか1時間、会場は無秩序なカオスと化していた。ドミノや縄跳び、スクワットなど参加者たちが思い思いの行動をとる中、ジョージは1人の参加者の異変に気付いた。

「酒飲んでる？46番」

その人物は、“風俗王”かけぞう（39）。みんなで並べたドミノを意図的に倒す非情な行為に走り、「ヤバ、この人」という声があがる。それに対し、かけぞうは「スト缶っす」と缶チューハイを飲みながら平然と答え、“大物ぶり”を見せつけていた。