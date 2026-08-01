女優の広末涼子（46）が「地上波復帰」を果たすということで、視聴者の注目を集めている。7月30日、朝のニュース番組「THE TIME,」（TBS系）は8月6日に放送する特別企画に本人が出演すると番組内で発表した。

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広末といえば、昨年4月に新東名高速道路で追突事故を起こし、搬送先の病院で傷害で現行犯逮捕。今年4月1日に活動再開を発表し、7月18日と、24、25日には都内で都内でバースデーライブを開催して本格復帰を果たしたが、地上波テレビへの復帰はまだだった。事故から1年強での地上波復帰となるが、「視聴者からブーイングが巻き起こっている」と明かすのはテレビ誌ライターだ。

「処分は同年12月に、事故に関しては略式起訴、傷害事件に関しては不起訴という形で確定したものの、視聴者からの許しはまだまだ得られていない状況です。Xには《なんで復帰出来るの？》といった怒りの声が続々ですからね。他には、《まずオールスター後夜祭サイドに謝れとしか思えんけどね》と、因縁のTBSで地上波に復帰することを揶揄する声も上がっています」

広末とTBSの因縁といえば、昨年10月に放送された同局の「オールスター後夜祭’25秋」の中で出題されたクイズの中で、広末のスピード違反をイジる内容があったため、本人の所属事務所が抗議したという一連の顛末のこと。そのTBSで地上波復帰が果たせるとなれば視聴者としては嫌みの1つも言いたくなるだろう。だが、《あさっての方向の声も上がり始めている》とスポーツ紙芸能デスクはこう指摘する。

「《ピエール瀧さんは地上波出れないんだろう？》《さぁ、松本人志も復帰させろよ》といった怨嗟の声がXに上がっています。いずれも“やらかし”の過去がある芸能人ですから、《何で広末だけが復帰できるのか？》という不満を抱えたファンが広末さんの復帰を妬んでいるわけですが、確かに、どういう基準で今回、広末さんが特別企画の題材に選ばれたのかは不思議ですね」

一部で《どこかに声の大きい擁護者がいるんでしょうねぇ》なんて詮索する声も上がっているが、果たして……。

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そもそも、「広末涼子のファン」って、いったいどこにいるんだろうか？ 関連記事【もっと読む】岩盤支持層は同学年か同世代？ 広末涼子バースデーライブ完走から考えるファンの”属性”…では、ファンの“素顔”に迫っている。