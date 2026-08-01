可愛さの背後にある不気味さと「この世の不条理」

茂木健一郎「自分でピボットするのを邪魔しない」現代を生き抜く脳の柔軟性

茂木健一郎「自分で決めていいことなんだ」BTSの決断から学ぶ人生という旅の目的地

茂木健一郎「有名俳優のありがたみは通用しない」日本映画がグローバルで勝つ条件

ぼくは石丸伸二さんの「一次情報」をお届けしたので、何も修正する点はありません。

チャンネル情報

一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。