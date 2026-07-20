漫才とコントの総合力で競う賞レース「ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」が20日、東京・汐留の日本テレビで行われ、滝音が初優勝した。出場2896組の頂点に立ち、賞金1000万円を獲得した。

漫才、コントの2ジャンルを披露し、合計得点で争う同大会。今年は滝音のほか、ななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、TCクラクション、今夜も星が綺麗、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズの8組が決勝大会を争った。

滝音はファーストステージで475点の1位、ファイナルステージも476点の高得点を並べ、合計951得点。ドンデコルテを退けると、さすけ（36）、秋定遼太郎（38）が、ガッツポーズで跳びはねて喜びを表現した。感想を聞かれた秋定は、「お笑いってホントに難しいなと思いました！！」と、大声で絶叫。さすけから「お笑いにうるさすぎるな」とツッコミを受けていた。

ファーストステージの貯金がものを言った。トップバッターで漫才をチョイス。「能（ノー）コメント」「カーネルを3ダース」「ラップして冷蔵庫」など、ダジャレの小気味よい笑いを連発した。1位で迎えたファイナルステージは、警察の取り調べ室が舞台のコント。犯行が疑われるすし職人（さすけ）が、捜査員（秋定）にうそ発見器にかけられ、思わぬうそが発覚する衝撃展開で爆笑をさらった。

今年で結成10年。節目の1年に、大輪の花を咲かせた。さすけはコンビ結成当時、妻子持ちながら芸人としての収入がゼロ。バイト掛け持ちで生活しながら、お笑いの頂点を夢見た。

一方で、同期たちの活躍に、焦りを持っていたのが、秋定だった。「同期は全部の賞レースを獲ってるんですよ、うちの同期って」。霜降り明星はM−1グランプリ王者。コロコロチキチキペッパーズとビスケットブラザーズが、キングオブコントをそれぞれ優勝し、紅しょうが稲田美紀はTHE Wを制した。昨年はニッポンの社長のケツがダブルインパクト、今年は今井らいぱちがR−1グランプリを優勝した。だからこそ、秋定は参加賞で終わるつもりはなかった。「同じステージに上がらなあかんなあ」。無冠返上を胸に上がった舞台で、悲願の賞レーストロフィーを勝ち取った。

ダブルインパクトは今年で2回目。ファーストステージでは漫才、コントを任意で選びネタを披露。ファイナルステージでもう一方のジャンルを選択する。ネタ時間はそれぞれ4分。出場組は前回の7から8へ増加した。一方で、前回は全組が漫才、コントを披露できたが、今大会ではファースト上位5組がセカンドへ進み、下位3組はその時点で敗退するシステムに変更された。

MCはかまいたちの山内健司、濱家隆一、女優・橋本環奈が、昨年に続き担当。審査員は千原ジュニア（千原兄弟）剛（中川家）後藤輝基（フットボールアワー）田中卓志（アンガールズ）辻クラシック（ニッポンの社長）が、それぞれ務めた。またファイナリスト応援団として、吉村崇（平成ノブシコブシ）、タレント佐々木久美が出演した。

昨年はニッポンの社長が優勝し、初代王者に輝いた。

◇滝音 さすけ（36）秋定遼太郎（38）が2016年に結成。キングオブコントは20年に初の決勝に進み、8位。M−1グランプリは4度の準決勝進出がある。22年のNHK上方漫才コンテストに準優勝。コンビ名は仮想粒子のタキオンから。吉本興業所属。