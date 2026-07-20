7月18日、元EXILEの黒木啓司がInstagramのストーリーズを更新。妻・宮崎麗果の“脱税事件”をめぐる発言に、波紋が広がっている。

2人は2021年に結婚し、ほどなくして黒木は芸能界を引退。自身も実業家として活動するほか、宮崎がプロデュースする商品をPRし、夫婦で協力体制を取ってきた。結婚後は2人の子供が誕生しており、家族写真や夫婦の“ラブラブ写真”が、各々のSNSで多数投稿されてきた。だが、脱税騒動を経たいま、夫婦関係は崩壊しつつあるようだ。

「宮崎さんは、2025年12月に1億5700万円もの脱税が発覚しました。今年7月15日、懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が下っています。

4月の『女性セブンプラス』によれば、夫である黒木啓司さんとは、弁護士を介して離婚の話し合いをしていると伝えられました。宮崎さんの脱税騒動をうけ、黒木さんは子供たちを連れてハワイに避難したそうですが、帰国後に離婚を切り出されたといいます。黒木さんは、長らく沈黙を保ってきましたが、ここ数日はストーリーズを更新し、宮崎さんへの不満を吐露しています」（芸能担当記者）

黒木は、自身のストーリーズにて、

《この度、妻黒木麗果が脱税の件で世間をお騒がせして申し訳ありませんでした》

《夫として脱税に関して全く知らなかったことではありますが責任を感じております》

と発言。黒木が代表を務めていた株式会社HERBACIE LABOを、宮崎からの要望で退任していることを報告した。

さらに、《1月から子供達とも会えない状況で離婚に向けて話し合いをしています》と告白。現在は、会社設立時の借金1500万円を抱えていることも明かし、《これを返す為に今、違う仕事をして必死で働いてます》《会社はクビになり自分が作った会社から請求されてマジでうける》とつづった。《マジ言ってくること893 まさに転落人生》と、宮崎への不満をにじませている。

だが、Xでは黒木の不満に対し、過去の“放蕩生活”への疑問を指摘する声が続出している。

《借金1500万とか嘆いていたが、SNSで散々自慢していた高級車、約5000万もする高級腕時計やらブランド品はどこへ行ったのかね。》

《黒木啓司さん、この時計のお金はどこ行ったんだろ？もうドロドロだね。宮崎麗果はバツ3まっしぐらだし5人の子供達かわいそう》

「1500万円の借金」というインパクトある数字にも、同情は少ないようだ。黒木は、芸能界での活躍に加え、宮崎との結婚後は実業家として活動していたため、それなりの貯蓄・収入があったはずだとする声もある。

加えて、結婚後に加速した“セレブぶり”も、風当たりが強い一因だろう。

「車好きの黒木さんは、2023年には高級外車であるフェラーリを2台続けて購入、2024年には新車価格5000万円超えのロールス・ロイス『Black Badge CULLINAN』を披露しました。

また、高級時計も数本所持しており、過去には約5000万円するパテック・フィリップのセレスティアル6102Rを着用していることが話題になりました。2023年には、妻の宮崎さんに約4000万円以上もするリシャール・ミルの腕時計をプレゼントしています。

夫婦揃って大胆な金遣いをしている様子を度々発信していたため、今回発覚した黒木さんの困窮ぶりには、困惑する声が多く聞こえてきます」（同前）

5000万円の買い物を連発していたかと思えば、借金1500万円の生活に追い込まれる。不条理を通り越して、笑うしかない状況なのだろうか。