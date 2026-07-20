GACKT、“嘘”を武器にするダークな弁護士役で月9初主演！リーガルドラマ『ブラックトリック』今夜スタート
GACKTが主演する月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第1話が20日の今夜放送される。
【写真】志田未来演じる弁護士・麻生縁『ブラックトリック』第1話より
本作は優秀な一級建築士にして敏腕弁護士の浦真鷲直人（GACKT）を主人公にした痛快リーガルドラマ。直人が依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず“真実”を暴いていく姿を完全オリジナルストーリーで描き出す。キャストには主演のGACKTをはじめ志田未来、神尾楓珠、戸塚純貴、生瀬勝久、北村一輝らが名を連ねている。
■第1話あらすじ
はかり建築設計事務所のプロジェクターに映し出された、ホテルに入っていく1台の車。その映像をみつめ直人がインカムで指示を出している。彼から指示を受けていたのは、ホテルマンや客になりすました土生洸太（神尾）や鯖山周平（戸塚）、呉田利静（竹財輝之助）、紺野飛香（三浦真椰）、中崎遊星（春本ヒロ）。彼らは巧みに連携しターゲットとなる男の部屋番号を探り当て、室内に潜入していく…。
その1ヵ月後、芸能事務所の社長が元社員を訴える民事裁判が起こる。元社員のパワハラによって所属タレントがCMを降板し、事務所側が1億円の違約金を被ったというのだ。その被告の弁護に立つ男こそが、まどり法律事務所の直人だった。建築士としてだけでなく弁護士の顔も持つ彼は、手に入れられるはずのない“ある証拠”を提示し、裁判を勝利に導く。
一方、業界大手のコルディア総合法律事務所に勤める弁護士・麻生縁（志田）は、都内で起きた殺人事件で、外国籍の被告の担当になる。被告の言葉を信じ、冤罪を主張する縁。事務所の代表・森木銀次（生瀬）は正義感だけで突っ走る縁をたしなめるが、彼女の独自調査により、ある疑惑が浮かんでくる。
月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』はフジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
【写真】志田未来演じる弁護士・麻生縁『ブラックトリック』第1話より
本作は優秀な一級建築士にして敏腕弁護士の浦真鷲直人（GACKT）を主人公にした痛快リーガルドラマ。直人が依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず“真実”を暴いていく姿を完全オリジナルストーリーで描き出す。キャストには主演のGACKTをはじめ志田未来、神尾楓珠、戸塚純貴、生瀬勝久、北村一輝らが名を連ねている。
はかり建築設計事務所のプロジェクターに映し出された、ホテルに入っていく1台の車。その映像をみつめ直人がインカムで指示を出している。彼から指示を受けていたのは、ホテルマンや客になりすました土生洸太（神尾）や鯖山周平（戸塚）、呉田利静（竹財輝之助）、紺野飛香（三浦真椰）、中崎遊星（春本ヒロ）。彼らは巧みに連携しターゲットとなる男の部屋番号を探り当て、室内に潜入していく…。
その1ヵ月後、芸能事務所の社長が元社員を訴える民事裁判が起こる。元社員のパワハラによって所属タレントがCMを降板し、事務所側が1億円の違約金を被ったというのだ。その被告の弁護に立つ男こそが、まどり法律事務所の直人だった。建築士としてだけでなく弁護士の顔も持つ彼は、手に入れられるはずのない“ある証拠”を提示し、裁判を勝利に導く。
一方、業界大手のコルディア総合法律事務所に勤める弁護士・麻生縁（志田）は、都内で起きた殺人事件で、外国籍の被告の担当になる。被告の言葉を信じ、冤罪を主張する縁。事務所の代表・森木銀次（生瀬）は正義感だけで突っ走る縁をたしなめるが、彼女の独自調査により、ある疑惑が浮かんでくる。
月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』はフジテレビ系にて毎週月曜21時放送。