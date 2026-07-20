新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、“丸刈り”姿に騒然「これ本物？」「写真がカオスすぎて」
ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKAが18日、自身のInstagramを更新。丸刈りになったように見える衝撃的な姿を公開し、反響を呼んでいる。
【別カット】「カオスすぎて最高」SUZUKA、観光名所での謎ショット
SUZUKAは「Trip続」とだけつづり、旅先で撮影した写真の数々を投稿。その中には、トレードマークの黒髪がなくなり、丸刈り頭で満面の笑みを浮かべるインパクト抜群の一枚も収められている。
大胆にイメージを変えた姿が本人の新たな髪形なのか、加工によるものなのかは明かされておらず、ほかの写真も含めてSUZUKAらしい自由で予測不能な世界観が広がっている。
ファンからは「ええええええ!?」「これ本物？」「AI？」「一瞬だれか分からなかった」「小顔が際立つ」「写真がカオスすぎて最高」「謎が多いぜ」など、驚きの声が相次いでいる。
新しい学校のリーダーズは、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組。個性的なパフォーマンスで国内外から注目を集め、海外では「ATARASHII GAKKO!」名義でも活動している。
引用：「新しい学校のリーダーズ・SUZUKA」Instagram（＠suzuka_leaders
）
【別カット】「カオスすぎて最高」SUZUKA、観光名所での謎ショット
SUZUKAは「Trip続」とだけつづり、旅先で撮影した写真の数々を投稿。その中には、トレードマークの黒髪がなくなり、丸刈り頭で満面の笑みを浮かべるインパクト抜群の一枚も収められている。
大胆にイメージを変えた姿が本人の新たな髪形なのか、加工によるものなのかは明かされておらず、ほかの写真も含めてSUZUKAらしい自由で予測不能な世界観が広がっている。
新しい学校のリーダーズは、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組。個性的なパフォーマンスで国内外から注目を集め、海外では「ATARASHII GAKKO!」名義でも活動している。
引用：「新しい学校のリーダーズ・SUZUKA」Instagram（＠suzuka_leaders
）