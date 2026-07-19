NPBドラフトでは1位指名、マーリンズから8巡目指名

米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手が19日、花巻市内で公式会見を行う。会見場には数多くのメディアが殺到。日米ドラフトから指名されたスラッガーの去就が注目される。

佐々木は花巻東高（岩手）では高校歴代最多とされる通算140本塁打を放ち、2023年のNPBドラフトでは1位候補と注目されながらも、プロ志望届を提出せずにスタンフォード大へ進学した。昨年のプロ野球ドラフト会議ではソフトバンクとDeNAがドラフト1位で指名し、くじ引きの結果、ソフトバンクが交渉権を獲得した。

ドラフト指名後もスタンフォード大でプレーし、今季は16本塁打＆OPS.952の好成績を残した。そして7月に開催された「2026 MLBドラフト presented by Nippon Express」ではマーリンズから8巡目（全体235位）指名され、日米両球団から指名された選手になった。

佐々木のマネジメント会社は7月18日、岩手・花巻市内で公式会見を行うと発表し、佐々木が参加することを明言した。注目のスラッガーが何を語るかは明かされていないが、約50人のメディア関係者が集まり、大型カメラも10台ほど設置されるなど、異例の注目度を集めている。（Full-Count編集部）