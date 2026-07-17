嵐のラストライブから1か月以上を経て、7月15日、大野智（45）が個人サロン「さと島」をオープンさせた。

【写真を見る】仲睦まじく並んで歩く大野智、ジェシー、堂本剛。上機嫌な様子でじゃれ合う大野とジェシーの姿ほか、大野の「激変姿」なども

2020年末に嵐が活動休止して以降、大野は表舞台から遠ざかっていた。ファンの間では、「ラストライブ後、芸能界を引退するのでは」と心配する声も上がっていたが、今後は「さと島」を拠点にマイペースに活動していくようだ。芸能記者の解説。

「『さと島』は、『アイドル・大野智から人間・大野智へ』というコンセプトで運営されるそうです。"ありのままの自分を見せる"という方針ゆえか、告知動画の中で大野さんが腕のタトゥーを披露したことでも話題になりました。

具体的なことは決まっていないといいますが、いずれはイベントを開催することも予定しているようです」

月額980円の"島民プラン"と、月額3104円の"プレミアム島民プラン"の2種類が用意されており（ともに税込み価格）、"さとし"のもじりとみられる後者の価格にも注目が集まった。

会員番号はランダムに付与されるとのことだが、「さと島」会員の40代女性は、「オープン翌日の時点で、1万人規模の会員がいてもおかしくない」と証言する。

「7月16日現在、大野くんが初めて投稿した『さと島』の日記に7500件以上のコメントがついています。もちろん複数回コメントしている会員もいるでしょうが、逆にコメントしていない会員だっているはず。すでに1万人規模の会員がいるのかもしれません」

早くも動画が複数配信され、コンテンツが充実している印象だという。前出の会員が続ける。

「プレミアム島民向けのスペシャルムービーでは、大野くんがスタッフの用意した質問にいろいろ答えています。さすがにタトゥーについては言及しませんでしたが（笑）。『僕にNGはありません』と宣言した通り、活動休止中の少しふくよかな姿が"面影すらない"などと話題になってしまったことについても、明るくネタにしています。

また、『最近一緒に飲んだ有名人は？』という質問に『堂本剛、あとジェシー』と回答しており、豪華メンバーでの飲み会の裏側について話してくれたことも嬉しかったです」

なお、『女性セブン』は6月上旬、泥酔状態の大野がDOMOTOの堂本剛（47）とSixTONESのジェシー（30）と深夜の繁華街を仲睦まじげに歩く様子をキャッチしている。今回明かされたエピソードは、まさにその夜の出来事だったようだ。

"国民的アイドル"から"いち人間"へ立場が変化しても、なお高い注目度を誇る大野。次は「さと島」でどんな素顔を見せてくれるのか。