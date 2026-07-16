7月15日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、MCのハライチ・岩井勇気が生放送中に2度もスタジオを離席した。その異変をめぐり、Xには心配の声が寄せられている。

「岩井さんは、一時は20分近く放送で姿を見せませんでした。放送中のXには《大丈夫？》《本当に岩井さんの顔色悪い》と心配の声が相次ぎました。一方で、そんな状態でも出演を続けたことに対しては、《やり切るプロ根性に拍手》《そこまで無理して出演せず休んで》と、賛否も広がっています」（芸能記者）

この日の岩井は、オープニングからどこか様子が違った。ふだんなら軽快にツッコミを入れる場面でも発言は少なく、笑顔もほとんど見られない。顔色も青ざめており、うなずくだけの場面が目立っていた。

「番組開始から40分ほどたった12時28分ごろ、CM明けのスタジオに岩井さんの姿はなく、座っていた椅子には番組のマスコットキャラクター『まんぷく昼太郎』のぬいぐるみが置かれていました。

約1分後に申し訳なさそうに戻ってきた岩井さんは、『今日、お腹がギリギリダンスでごめんさない』と、この日のゲスト・こっちのけんとさんのヒット曲『はいよろこんで』の歌詞になぞらえ、腹痛だったことを説明しました」（同前）

ところが、午後1時10分ごろに再びスタジオを離れ、今度は約20分後に復帰。「急いでトイレに行ったら個室が空いてなくて、1個下の階まで行った。戻ろうとしたらエレベーターを逆に乗っちゃった」と苦笑いし、スタジオを笑わせていた。

もっとも、『ぽかぽか』ではこれまでも出演者が体調不良などで休んだことがある。

「2024年3月には、岩井さんのほか、相方の澤部佑さん、そして神田愛花さんのMC3人がそろって欠席する異例の事態がありました。フジテレビは、番組内で提供した食品が原因だった可能性があるとして、謝罪しています。

また同年4月には澤部さんがウイルス性胃腸炎で3日連続欠席。2025年4月には澤部さんが息子さんの入学式のため、放送途中から出演したこともありました」（芸能プロ関係者）

それでも岩井は、この日、最後まで番組を続けた。

「本人としては『少し落ち着けば戻れる』という感覚だったのでしょう。一度目はすぐ復帰しましたし、二度目も、自身のコーナーには間に合わせました。さらに、この離席を笑いに変えていましたからね。生放送を最後までやり切りたいというプロ意識があったのでしょう。

ただ、画面越しでも岩井さんの顔色の悪さは隠し切れず、『最後まで出演すること』と『無理をしないこと』の線引きを考えさせられる一幕でした」（同前）

翌16日の『ぽかぽか』では、元気な姿を見せた岩井。大事には至らなかったようで何よりだが、無理は禁物だ。