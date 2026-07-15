元アイドルハーフ美女163cm、スタイル抜群タイトなトップス姿に反響
タレントで、アイドルグループ「#ババババンビ」元メンバー、池田メルダが14日、自身のInstagramを更新し、カフェでモーニングを満喫する姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元アイドルハーフ美女に「かわいい」「スタイル抜群！」の声 20cmカットした激変ボブヘア姿も（8枚）
池田は「おはよう」「実は今はもう髪ばっさり切ってボブなので、ロングのお写真はしばらくこれで見納め」とつづり、ロングの髪型で笑顔を見せるショットを公開した。写真は友人とモーニングを楽しんでいる姿だ。
タイトなトップスで笑顔を見せる池田に、コメント欄には「可愛い過ぎるよぉ〜」「可愛いやん」といった声が殺到。髪型についても「ボブのメルちゃん早く見たいけど、ロングのお写真ありがとう」といった声が。
続く15日の投稿では、「そういえばボブにしました！20センチくらい切ったヨ」と予告通り、髪をばっさり切った姿で食フェスにてビールやアイスクリームを楽しむ姿を公開している。
【池田メルダ・プロフィール】
2000年2月6日生まれの26歳。日本のタレント、グラビアアイドル。日本人とインドネシア人の両親の元に生まれる。2020年1月にアイドルグループ「#ババババンビ」のメンバーとしての活動をスタートし、2023年5月に同グループを卒業。
引用：「池田メルダ」Instagram（＠meruda__ikeda）
【写真】元アイドルハーフ美女に「かわいい」「スタイル抜群！」の声 20cmカットした激変ボブヘア姿も（8枚）
池田は「おはよう」「実は今はもう髪ばっさり切ってボブなので、ロングのお写真はしばらくこれで見納め」とつづり、ロングの髪型で笑顔を見せるショットを公開した。写真は友人とモーニングを楽しんでいる姿だ。
続く15日の投稿では、「そういえばボブにしました！20センチくらい切ったヨ」と予告通り、髪をばっさり切った姿で食フェスにてビールやアイスクリームを楽しむ姿を公開している。
【池田メルダ・プロフィール】
2000年2月6日生まれの26歳。日本のタレント、グラビアアイドル。日本人とインドネシア人の両親の元に生まれる。2020年1月にアイドルグループ「#ババババンビ」のメンバーとしての活動をスタートし、2023年5月に同グループを卒業。
引用：「池田メルダ」Instagram（＠meruda__ikeda）