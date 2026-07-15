医師がパンをすすめない本当の理由 パン好きが陥る健康の落とし穴
健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、「医師がパンをすすめない本当の理由が分かりました… パン好きが知らない健康の落とし穴」と題した動画を公開した。動画では、多くの人が気づいていない「パンと健康の関係性」と、医師がパンを積極的に推奨しない3つの明確な理由について解説している。
むらまつ氏はまず、医師がパンをすすめない理由の1つ目として「健康の目的で作られていない」点を挙げる。スーパーやコンビニに並ぶ手軽な惣菜パンや菓子パンの多くは、おいしく食べやすく「手軽に食事を済ますための道具」になってしまっていると指摘。砂糖や油、精製された小麦粉が多用されているため、実際の医療現場でも糖尿病などの指導において、菓子パンや甘いパンを控えるよう言われることが多いという。
2つ目の理由は、「パン中心の食事になりやすいこと」である。朝食を食パンとコーヒー、または菓子パンだけで済ませると、タンパク質や食物繊維、ビタミンなどの栄養が不足しやすくなる。最近の栄養学の研究でも健康を左右するのは「食事全体のバランス」と考えられており、パン以外の食事が整っていないことに注意が必要だと語った。
さらに、3つ目の最大の理由として「パン選びの基準を知らないこと」を挙げる。多くの人が美味しさや価格で「なんとなくパンを選んでいる」現状に対し、「一番大切なのは、自分の体に合っているか」だと強調。血糖値が気になる人や胃腸が弱い人など、それぞれの体質やその日の体調に合わせて選ぶことが重要であると説く。
最後にむらまつ氏は、「パンをやめる必要はない」と結論付ける。野菜やタンパク質を上手に取り入れて食事全体のバランスを整えつつ、自分の体に合うパンを選ぶことが、健康への近道だと締めくくった。
むらまつ氏はまず、医師がパンをすすめない理由の1つ目として「健康の目的で作られていない」点を挙げる。スーパーやコンビニに並ぶ手軽な惣菜パンや菓子パンの多くは、おいしく食べやすく「手軽に食事を済ますための道具」になってしまっていると指摘。砂糖や油、精製された小麦粉が多用されているため、実際の医療現場でも糖尿病などの指導において、菓子パンや甘いパンを控えるよう言われることが多いという。
2つ目の理由は、「パン中心の食事になりやすいこと」である。朝食を食パンとコーヒー、または菓子パンだけで済ませると、タンパク質や食物繊維、ビタミンなどの栄養が不足しやすくなる。最近の栄養学の研究でも健康を左右するのは「食事全体のバランス」と考えられており、パン以外の食事が整っていないことに注意が必要だと語った。
さらに、3つ目の最大の理由として「パン選びの基準を知らないこと」を挙げる。多くの人が美味しさや価格で「なんとなくパンを選んでいる」現状に対し、「一番大切なのは、自分の体に合っているか」だと強調。血糖値が気になる人や胃腸が弱い人など、それぞれの体質やその日の体調に合わせて選ぶことが重要であると説く。
最後にむらまつ氏は、「パンをやめる必要はない」と結論付ける。野菜やタンパク質を上手に取り入れて食事全体のバランスを整えつつ、自分の体に合うパンを選ぶことが、健康への近道だと締めくくった。
YouTubeの動画内容
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