医師が「健康のためにパンを」と言わない理由とは？

意外と知らない「毎日パンを食べると病気になる」説の真相。「パンそのものが悪いわけではない」最新研究が示す事実

【パンは体に悪い】は大ウソ！パンを食べても大丈夫な理由とは？

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パンは体に悪いと思っている人、パンが好きなのに我慢している人、アレルギーや不調がありパンを控えている人へ、今よりもっと健康的に、パンをおいしく楽しむための情報をお届けしています！