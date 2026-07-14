ダレノガレ明美、16歳の“姪っ子”『今日好き』出演を報告 小学生からの夢が実現「2人で泣いて喜びました」
モデル・タレントのダレノガレ明美（35）が14日、自身のXを更新。姪でモデルの福住真里（16）が、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2026』（27日スタート、後9：00）に出演することを報告した。
【写真】「似てる？」ダレノガレ明美の16歳の姪・福住真里
ダレノガレは「私の姪っ子まりが『今日、好きになりました。』に出演させていただく事になりました！」と報告。「小学生のときからずっと出演したい！っと言ってたのに、きまった時2人で泣いて喜びました」と明かし、「恋愛初心者で恥ずかしがり屋のまりちゃんですが、温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに、現役高校生たちが数日間の旅を通して本気の恋を育む様子を追う恋愛リアリティーショー。高校生たちの等身大の恋と青春を描き、多くの支持を集めている。
最新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2026』には、男女4人の新メンバーが参加。福住は高校1年生の新メンバー・まりとして、継続メンバーとともに新たな恋の旅に臨む。
【写真】「似てる？」ダレノガレ明美の16歳の姪・福住真里
ダレノガレは「私の姪っ子まりが『今日、好きになりました。』に出演させていただく事になりました！」と報告。「小学生のときからずっと出演したい！っと言ってたのに、きまった時2人で泣いて喜びました」と明かし、「恋愛初心者で恥ずかしがり屋のまりちゃんですが、温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。
最新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2026』には、男女4人の新メンバーが参加。福住は高校1年生の新メンバー・まりとして、継続メンバーとともに新たな恋の旅に臨む。