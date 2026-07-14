巨人が14日、今季、ファーム・リーグのハヤテでプレーした李健熙（イ・ゴンヒ）捕手（26）と育成選手契約を結んだと発表した。背番号は「009」。年俸は400万円（金額は推定）。「最初に聞いたときは夢みたい…信じられないくらいの気持ちでした。ハングリー精神で諦めず一生懸命頑張っていきたい」と日本語で決意を語った。

韓国・慶北高、同・檀国大を経て同・NCダイノスにブルペン捕手として入団。1年間所属した後、兵役に入った1年半で「日本で野球をしようと思って、日本語の勉強をした」と独学で習得した。兵役後に「自分でネットとかで調べて」とトライアウトを受験しハヤテ入団が決まった。

右打ちの捕手で、ファーム・リーグでここまで30試合に出場し、打率・224、0本塁打、7打点の成績を残していた。堅実な守備やハングリー精神を感じるプレースタイルが巨人スカウトの目に留まった。

通訳を介さずに日本語で受け答えした李健熙は「持ち味はバッティングと強肩。キャッチャーとしては足は速いと思う。外野を守ったこともあります」とアピール。李承（火ヘンに華）（イ・スンヨプ）打撃コーチは高校の先輩。小学校のときにイベントでも会ったことがあるといい「小さいころにジャイアンツでプレーしているのを見て、僕も日本で野球したいと思った。“本当によろしくお願いします”とあいさつしたいと思います」と笑みを浮かべた。