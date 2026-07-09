ポイ活YouTuberが解説！ドコモの銀行×dカードで最大4.5％還元のからくり
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【速報】住信SBIが激変！ドコモSMTBネット銀行でdカード最大4.5%還元＆3大特典が始まる」と題した動画を公開した。住信SBIネット銀行の「dネオバンク」から「ドコモの銀行 ドコモSMTBネット銀行」へのアップデート内容や、最大4.5%のポイント還元を受けられる新特典について詳細に解説している。
動画の冒頭では、8月3日以降にアプリアイコンが「ドコモの銀行 ドコモSMTBネット銀行」へ変わり、8月20日からは銀行とdアカウントの連携が任意で開始されることを紹介。連携することで、預金額に応じたdカード年会費相当分のポイント進呈など、3つの特典が受けられるという。
中でも注目される「最大4.5%還元」について、おにまる氏は「ドコモの銀行引落特典」と「マネックス証券特典」の2つに分けて解説。「ドコモの銀行引落特典」では、dカードの引き落とし口座をドコモの銀行に設定し、スマートフォンによるタッチ決済等を利用することで、初年度の12ヶ月間は利用額にかかわらずカードのランクに応じたポイントが上乗せされる。おにまる氏はこの期間について、「ドコモ銀行、そしてdカードを使っている方は、ちょっとおいしい期間が続きますよ」と評価した。
また「マネックス証券特典」については、自動入金（スイープ）設定と月3万円以上のdカード積立などを達成することで最大1.5%が上乗せされると説明。ただし、月ごとの進呈上限が500ポイントであることから、「月に3万3334円までの利用」がプラス1.5%還元の対象になると独自に分析した。その他、スイーツ名を冠した10の新支店追加や、セブン銀行・ローソン銀行での「アプリでATM」利用時の入出金手数料無料化なども紹介された。
動画の最後では、8月3日に「過去最大級のキャンペーン」が実施される予定だと告知。さらに、翌日から始まるAmazonプライムデーセールにも触れ、「最もお得にお買い物できる準備をしてから、プライムデーセール本番に臨んでください」と視聴者へ呼びかけた。
動画の冒頭では、8月3日以降にアプリアイコンが「ドコモの銀行 ドコモSMTBネット銀行」へ変わり、8月20日からは銀行とdアカウントの連携が任意で開始されることを紹介。連携することで、預金額に応じたdカード年会費相当分のポイント進呈など、3つの特典が受けられるという。
中でも注目される「最大4.5%還元」について、おにまる氏は「ドコモの銀行引落特典」と「マネックス証券特典」の2つに分けて解説。「ドコモの銀行引落特典」では、dカードの引き落とし口座をドコモの銀行に設定し、スマートフォンによるタッチ決済等を利用することで、初年度の12ヶ月間は利用額にかかわらずカードのランクに応じたポイントが上乗せされる。おにまる氏はこの期間について、「ドコモ銀行、そしてdカードを使っている方は、ちょっとおいしい期間が続きますよ」と評価した。
また「マネックス証券特典」については、自動入金（スイープ）設定と月3万円以上のdカード積立などを達成することで最大1.5%が上乗せされると説明。ただし、月ごとの進呈上限が500ポイントであることから、「月に3万3334円までの利用」がプラス1.5%還元の対象になると独自に分析した。その他、スイーツ名を冠した10の新支店追加や、セブン銀行・ローソン銀行での「アプリでATM」利用時の入出金手数料無料化なども紹介された。
動画の最後では、8月3日に「過去最大級のキャンペーン」が実施される予定だと告知。さらに、翌日から始まるAmazonプライムデーセールにも触れ、「最もお得にお買い物できる準備をしてから、プライムデーセール本番に臨んでください」と視聴者へ呼びかけた。
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