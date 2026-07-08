「豪華すぎる」「すごいメンツ」井川遥の誕生日会に反響
歌手、女優、ファッションデザイナー、アーティストの篠原ともえが7日、自身のInstagramを更新し、井川遥の誕生日をお祝いする会食を公開。人気者が集った豪華な集合写真が話題だ。
【写真】豪華すぎる…！ 井川遥の誕生日を祝にやってきた面々
先月29日が50歳の誕生日だった井川。篠原は「井川遥さんのお誕生日会にて HAPPY BIRTHDAY！」「愛に溢れた素敵なパーティー」「会場で再会した優香ちゃんと能年ちゃんとみんなでパシャリ」と報告し、井川を囲む女優・優香、女優、アーティストののんとの4ショットを公開している。また、のんが撮影してくれたという井川との2ショットも。
豪華な4ショットにコメント欄は「豪華すぎる」「すごいメンツ」「井川さんもともえちゃんも大好きなので美しい2人一緒に見られて嬉しい」といった声のほか、のんを旧芸名の「能年」と読んだことについても「能年ちゃんって言う呼び方、懐かしいし、嬉しい」「能年ちゃんなの、そうなのよ」といった声が寄せられている。
引用：「篠原ともえ」Instagram（＠tomoe_shinohara）
【写真】豪華すぎる…！ 井川遥の誕生日を祝にやってきた面々
先月29日が50歳の誕生日だった井川。篠原は「井川遥さんのお誕生日会にて HAPPY BIRTHDAY！」「愛に溢れた素敵なパーティー」「会場で再会した優香ちゃんと能年ちゃんとみんなでパシャリ」と報告し、井川を囲む女優・優香、女優、アーティストののんとの4ショットを公開している。また、のんが撮影してくれたという井川との2ショットも。
引用：「篠原ともえ」Instagram（＠tomoe_shinohara）