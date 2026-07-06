ブラジル指揮官は敗退後、姿見せず…息子が“異例対応”。父のインタビュー欠席理由を訊かれ「私には答えられない質問だ」【W杯】
セレソンの敗退後に異例の出来事が起きた。
ブラジル代表は現地７月５日、北中米ワールドカップのラウンド16でノルウェー代表と対戦。79分にアーリング・ハーランドに先制点を許すと、90分にもハーランドに強烈なミドルシュートを決められて２失点。90＋10分にネイマールがPKで１点を返したものの、１−２で敗れ、ベスト８進出を逃した。
ブラジルメディア『UOL』は、「2026年ワールドカップのラウンド16でブラジル代表が敗退したことは、試合結果だけでなく、監督の沈黙によっても特徴づけられた」と伝えた。
同メディアによれば、カルロ・アンチェロッティ監督は試合後の公式フラッシュインタビューに姿を見せず、代わって息子でアシスタントコーチのダビデ・アンチェロッティ氏が対応。父が取材に応じなかった理由について問われると、「分からない。私には答えられない質問だ」とコメントした。
また、前半にブルーノ・ギマランイスがPKを失敗した場面については、「（キッカーの選択は）事前に決められた決定であり、すべての試合と同様に試合前の話し合いで決定している。サッカーではPKを外すこともある、今日、それが起こっただけ」と説明した。
さらに２ゴールを挙げてブラジルを敗退へ追い込んだハーランドについては、「確かに彼は世界トップクラスの選手だ。ちょっとしたミスでも代償を払うことになる。たった１試合で敗退することもある。今日はそれが起きてしまった。我々が責任を取る。大変申し訳なく思っている」と語り、チームとして責任を認めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ブラジル代表は現地７月５日、北中米ワールドカップのラウンド16でノルウェー代表と対戦。79分にアーリング・ハーランドに先制点を許すと、90分にもハーランドに強烈なミドルシュートを決められて２失点。90＋10分にネイマールがPKで１点を返したものの、１−２で敗れ、ベスト８進出を逃した。
ブラジルメディア『UOL』は、「2026年ワールドカップのラウンド16でブラジル代表が敗退したことは、試合結果だけでなく、監督の沈黙によっても特徴づけられた」と伝えた。
同メディアによれば、カルロ・アンチェロッティ監督は試合後の公式フラッシュインタビューに姿を見せず、代わって息子でアシスタントコーチのダビデ・アンチェロッティ氏が対応。父が取材に応じなかった理由について問われると、「分からない。私には答えられない質問だ」とコメントした。
さらに２ゴールを挙げてブラジルを敗退へ追い込んだハーランドについては、「確かに彼は世界トップクラスの選手だ。ちょっとしたミスでも代償を払うことになる。たった１試合で敗退することもある。今日はそれが起きてしまった。我々が責任を取る。大変申し訳なく思っている」と語り、チームとして責任を認めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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