デジタル教科書推進で広がる学力格差の真実！「出来る人しか出来るようにならない」

「ヨーロッパは分裂、中国は統一がデフォルト」地理と文字が分けた両者の決定的な構造

意外と知らないインド経済成長の闇。若者の失業率42%超えで誕生した「ゴキブリ人民党」とは