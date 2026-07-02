FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で決勝トーナメント1回戦で敗退した日本代表が2日、帰国し、森保一監督（57）が都内で記者会見に臨んだ。

森保監督は日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長、山本昌邦技術委員長と登壇した。森保監督はサポーター、メディアへ感謝の言葉を述べた上で「W杯優勝5回しているブラジルと真剣勝負の戦いをできたことで、我々が積み上げてきたことが、世界の戦いで十分渡り合っていけるという手応えもたくさん感じましたし、優勝を目指して大会に挑むことで、ワールドカップを戦ってきた中で、この成長をしっかり続けていけば未来は必ず世界一を獲れる」と語った。

韓国代表の現状、改善に向けてエールについての質問も飛ぶと「ほとんど知らないところもあるので、軽々しくコメントできることは少ないですが」と前置きした上で「過去最悪ということはないかなと思います。本当に国のために身を粉にしている。グループステージを突破できなかったかもしれないですが、世界の強豪の中で1勝はとれている。3試合目は難しいかじ取りをしなければいけない中、思ったような結果は出なかったのかなとは思いますが、結果を出すための努力は最大限していると思いますし、結果はプロの世界で、代表の舞台で問われるところはもちろんあると思いますが、すべて結果論で、やってきたことが駄目だったかというとそうでないと思う」と語った。

さらに「韓国のどれほどの方々が批判的に考えているか分からないですけど、洪明甫（ホン・ミョンボ）さんをはじめとするスタッフ、選手が本当に国のために頑張ってきたということも考えていただいて、賞賛もあっていいのかなと思います」とした上で「韓国の方々もサッカーに関係している方々は頑張っていると思いますので、ほめる報道をしてあげてください」とした。

日本は1次リーグF組を1勝2分けで2位通過。6月29日（同30日）にヒューストンで行われた決勝トーナメント1回戦でブラジルに1―2で逆転負けしたが、オランダ、ブラジルと好勝負を演じた。