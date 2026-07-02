「金目当てで寄ってくる」高須幹弥が明かすトラップの恐怖。本物の金持ちが貧乏なフリをする理由
高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「本物の金持ちほど貧乏なフリをする理由」を公開した。動画では、真の富裕層があえて質素な振る舞いをする理由や、見栄を張ることの危険性について独自の視点で語っている。
高須氏は冒頭、世の中の大富豪や資産家にはユニクロなどの普通の服を着て、一見すると普通の人と変わらない格好をしている人が多いと指摘。一方で、全身を高級ブランドで固め、高級車を乗り回す「成金」との違いについて、「金持ちアピールをすることによってかえって損をする」と理由を説明した。
金持ちだと周囲に知られると、銀行や証券会社、不動産投資の営業など、有象無象の人間が金目当てで寄ってくると懸念を示す。さらに、男性の場合は女性関係のトラブルに巻き込まれるリスクが高まるとし、意図的に避妊を避け妊娠したと迫る女性の存在に言及。「認知すると相続権を得るため、本妻や子供にも迷惑がかかる。そういう女性が実際にいるから一番怖い」と実体験や周囲の事例を交えて警鐘を鳴らした。
また、SNSなどでキラキラした生活を過剰にアピールすると、「税務署に目をつけられる」という現実的なリスクも指摘。国税は目立つ人をターゲットにして税務調査に入ることが多く、税務上のトラブルを避けるためにも、本物の富裕層はあえて目立たないようにしているという。
動画の終盤、高須氏は「物欲や金銭欲のドーパミン的な快楽には際限がなく、すぐに慣れてしまう」と語り、マウント合戦の無意味さを強調した。見栄を張って生きるのではなく、食事や睡眠、運動といった日常の健康こそが大切であるとし、「本当の幸せは金で得られないということを悟っているのが本物の金持ちだ」と動画を締めくくった。
高須氏は冒頭、世の中の大富豪や資産家にはユニクロなどの普通の服を着て、一見すると普通の人と変わらない格好をしている人が多いと指摘。一方で、全身を高級ブランドで固め、高級車を乗り回す「成金」との違いについて、「金持ちアピールをすることによってかえって損をする」と理由を説明した。
金持ちだと周囲に知られると、銀行や証券会社、不動産投資の営業など、有象無象の人間が金目当てで寄ってくると懸念を示す。さらに、男性の場合は女性関係のトラブルに巻き込まれるリスクが高まるとし、意図的に避妊を避け妊娠したと迫る女性の存在に言及。「認知すると相続権を得るため、本妻や子供にも迷惑がかかる。そういう女性が実際にいるから一番怖い」と実体験や周囲の事例を交えて警鐘を鳴らした。
また、SNSなどでキラキラした生活を過剰にアピールすると、「税務署に目をつけられる」という現実的なリスクも指摘。国税は目立つ人をターゲットにして税務調査に入ることが多く、税務上のトラブルを避けるためにも、本物の富裕層はあえて目立たないようにしているという。
動画の終盤、高須氏は「物欲や金銭欲のドーパミン的な快楽には際限がなく、すぐに慣れてしまう」と語り、マウント合戦の無意味さを強調した。見栄を張って生きるのではなく、食事や睡眠、運動といった日常の健康こそが大切であるとし、「本当の幸せは金で得られないということを悟っているのが本物の金持ちだ」と動画を締めくくった。
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