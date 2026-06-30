『転スラ』伏瀬＆みっつばー、『転生したら剣でした』棚架ユウ＆るろおが登壇　GCノベルズ12周年記念サイン会開催

マイクロマガジン社のGCノベルズ創刊12周年を記念したサイン会が、7月20日にメロンブックス秋葉原店舗受取館3Fの「AKIBA MELON GALLERY - 3F shape」にて開催される。

【写真】短冊風しおり（全12種）がもらえる書店フェアも開催

サイン会には、『転生したらスライムだった件』の著者・伏瀬とイラスト担当のみっつばー、『転生したら剣でした』の著者・棚架ユウとイラスト担当のるろおが登壇する。第一部・第二部が『転生したらスライムだった件』、第三部が『転生したら剣でした』の枠となる。

第一部の応募券は、メロンブックス秋葉原店および通販でGCノベルズの書籍（新刊・既刊問わず全点が対象）を1冊購入するごとに1枚配布される。応募期間は6月30日から7月6日まで。第二部・第三部の応募券は、7月10日からAKIBA MELON GALLERY - 3F shapeで開催される「GCノベルズ創刊12周年記念ポップアップショップ」にて、グッズを購入した1会計につき1枚配布される。応募期間は7月10日から7月12日まで。いずれも専用フォームからの応募者の中から抽選で招待される。

あわせて、全国の書店で「わんにゃん祭り」フェアも開催。対象タイトルの第1巻を1冊購入するごとに、表面に描き下ろしイラスト、裏面に七夕にちなんだキャラクターからのメッセージが書かれた短冊風しおり（全12種）が1枚プレゼントされる。期間は6月30日頃から特典がなくなり次第終了。

対象タイトルにはGCノベルズの『転生したらスライムだった件』『転生したら剣でした』『ヴァルキリー・バレット』『嘆きの亡霊は引退したい』『転生武神 天寿を全うする気はないので強者を求めて旅をする』『ようこそ最前線の地獄（職場）へ 軍師リナ、8歳です』、GCN文庫の『魔女と傭兵』『放課後の迷宮冒険者』『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など計12作品が含まれる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）