北中米ワールドカップ

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、最後はアディショナルタイムに押し込まれた。またしても決勝トーナメント初戦の壁は越えられなかったが、王国相手に大健闘を見せた。

日本はGK鈴木彩艶、DF陣は谷口彰悟、伊藤洋輝、冨安健洋がスタメン。佐野、鎌田大地のボランチ2枚に、右に堂安律、左に中村敬斗が入った。シャドーに前田大然、伊東純也、ワントップに上田綺世という布陣で臨んだ。

試合を動かしたのは佐野だ。センターライン付近でインターセプトすると、そのままドリブルで持ち上がってエリア外から右足一閃。ゴール左隅に決め、場内をどよめかせた。前半はそのまま1-0とリードで折り返した。

後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。その後も勢いづいたブラジルの攻めに日本が耐え忍ぶ時間帯が続いた。日本は同21分に堂安、中村に代えて菅原由勢、鈴木淳之介を投入。さらに同33分には鎌田、伊東に代えて田中碧、町野修斗を起用した。

後半アディショナルタイムに悪夢が待っていた。ゴール前で繋がれ、最後はマルティネッリがゴール。日本のイレブンはガックリとうなだれ、GK鈴木は悔しさを露わにした。

試合終了の笛が鳴ると、ブラジルのイレブンが歓喜する一方、日本の選手は涙。森保監督はアンチェロッティ監督と握手し、健闘をたたえ合った。



（THE ANSWER編集部）