文具系YouTubeチャンネル「ゆず文房具店yuzu_stationery_store」が、「【新作】仕事だけじゃない！IDケースを楽しむ活用術5選」と題した動画を公開した。動画では、ゆず店長がヒカリ株式会社の新作「LUCE RING prossimo」シリーズのIDケースを紹介し、仕事用にとどまらない多様な活用術を提案している。



ゆず店長は、マヤレザーがふんだんに使用された同アイテムの特徴を丁寧に解説。購入時から経年変化を楽しめる点や、メモパッド、特許取得のペンホルダーが付属する機能性の高さを評価している。動画中盤では、「仕事で使えない人でも使える可能性がある」として、5つのユニークな活用術を披露した。



具体的には、ペンとメモ帳を一体化させた「王道の仕事用」、ICカードを入れる「定期入れ」、必要な時にさっと渡せる「名刺入れ」、小銭を持たないキャッシュレス派に向けた「ミニ財布」としての使い方を実演。さらに5つ目の活用法として、前面のクリア窓に推しのブロマイドを入れ、全8色の豊富なカラー展開から推し色を選ぶ「推し活」での運用を熱弁し、「実質無料」と独自の見解を示した。



一方で、クリア窓に印刷が転写してしまう懸念や、メモ帳の表紙がめくれてしまうといった気になる点も率直に指摘。100円ショップのクリアスリーブで保護する方法や、「ロルバーン」のマイクロサイズメモ帳で代用する独自の解決策を提示している。また、ペンの収納に迷う場合は同シリーズの「LUCE pen Fit」を活用することで、懸念事項を激減させられると語った。



ゆず店長は、「機能を兼ねさせることで持ち物を減らせるのは普通に嬉しい」と総括。機能性とカスタマイズ性を併せ持ち、日常生活から推し活まで自分らしく育てていけるアイテムであると結論付けている。



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