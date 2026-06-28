乃木坂46・金川紗耶、上品ランジェリー＆キラキラ笑顔水着ショット！ 1st写真集YouTube生配信特典公開
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の発売を記念し、発売日当日の20時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて3回目のYouTube生配信を行うことが決定。また、Sony Music Shopでは、配信日の購入特典として、本誌未掲載カットを使用した折り目無しのB3サイズポスターとカードのW特典が公開された。
【写真】YouTube生配信特典は上品ランジェリー＆キラキラ笑顔水着カット！
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
特典ポスターとなったのは、パープルのランジェリーが上品な印象を与えるカット。笑顔とも澄まし顔ともとれるアンニュイな表情は、まさに本人が撮影中に強く意識をしていた“素”の表情そのもの。写真集には未掲載のスペシャルな特典だ。
さらに、今回もW特典としてポストカードサイズのカードも。こちらは地中海を満喫する、キラキラと輝く笑顔のカットを採用。彼女の明るく朗らかな魅力をギュッと閉じ込めた1枚に。カードの裏面には、やんちゃんの趣味でもある、塩パンづくりの様子を収めたムービーを視聴できるQRコードをプリント。この日の購入でしか手に入らないW特典だ。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
特典ポスターとなったのは、パープルのランジェリーが上品な印象を与えるカット。笑顔とも澄まし顔ともとれるアンニュイな表情は、まさに本人が撮影中に強く意識をしていた“素”の表情そのもの。写真集には未掲載のスペシャルな特典だ。
さらに、今回もW特典としてポストカードサイズのカードも。こちらは地中海を満喫する、キラキラと輝く笑顔のカットを採用。彼女の明るく朗らかな魅力をギュッと閉じ込めた1枚に。カードの裏面には、やんちゃんの趣味でもある、塩パンづくりの様子を収めたムービーを視聴できるQRコードをプリント。この日の購入でしか手に入らないW特典だ。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。