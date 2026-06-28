アメリカのトップ大学に合格するには何が必要か。『親子で一緒にゼロからわかる！海外大学進学大全』（実務教育出版）を書いた松田悠介さんは「学力はオールAの志願者が集まっている。そのなかで合否を分けるのは授業以外の課外活動のポートフォリオだ。トップ大学合格者には共通した型がある」という――。

※本稿は、松田悠介『親子で一緒にゼロからわかる！海外大学進学大全』（実務教育出版）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／PRImageFactory ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PRImageFactory

■アメリカ大学入試で求められる「学力」と「人間性」

アメリカの大学入学審査は、日本のように「試験一発」で合否が決まるシステムとは根本的に異なります。学業成績だけでなく、多角的な観点から「人間力」や「将来性」が評価されるのが特徴です。

特にリベラルアーツ教育を重視するアメリカでは、入学後に学部や専攻を変更できる柔軟性があるため、特定の専門知識以上に「学びに対する姿勢」「知的好奇心」「多面的な成長」が重視されます。

アメリカの大学は、学業成績に加え、課外活動やリーダーシップ、探究心を持って行動した経験を高く評価します。研究活動、社会貢献活動、クラブやプロジェクトへの取り組みなどを通して、「主体的に学び続ける姿勢」が示されているかどうかが重要な判断材料となります。

つまり、単にどれだけ多くの知識を持っているかではなく、「何に興味を持ち、どのように挑戦し、失敗や困難をどのように乗り越えてきたか」が合否を左右するのです。

評価基準の目安は、大きく以下の3つにわけられます。

学業成績（40％）：

高校での成績やGPA（Grade Point Averageの略。在学中の成績の平均値を表す指標）、履修科目の難易度、AP（Advanced Placementの略。高校在学中に取れる大学レベルの学習のテストスコア）、SAT（Scholastic Assessment Testの略。アメリカの大学進学を目指す高校生の標準学力テスト）／ACT（American College Testingの略。アメリカの大学進学を目指す高校生の全米共通の学力テスト）など 課外活動・リーダーシップ（30％）：

地域のクラブ活動、ボランティア、社会的プロジェクト、部活動での役割など 出願書類・面接（30％）：

エッセイ、推薦状、面接などを通して表現される人物像や将来性

図表＝『海外大学進学大全』（実務教育出版）より

このように、アメリカの大学が求めているのは、学力と人間性のバランスが取れた学生です。教室での学びと、課外活動で得た経験をリンクさせ、どう将来の目標につなげているかを示すことが、合格へのカギとなります。

■合否をわけるポートフォリオづくり

GPAやSATの高得点は、アメリカのトップ大学受験の「挑戦権」にすぎません。世界中から集まる「オールAの志願者」の中で、最後に合否をわけるのは、成績表には書かれない「あなたという人間のエネルギー」です。

大学は、あなたの活動リストを通じて「この学生は、入学後にキャンパスの空気をどう変えてくれるのか？」をシビアに見ています。ここでは、単なる「思い出づくり」ではない、合格を勝ち取るための「戦略的ポートフォリオ」のつくり方をお伝えします。

アメリカの大学に出願する際、多くの受験生がCommon App※（コモンアップ：コモン・アプリケーションの略）という共通出願システムを利用します。全米で1,000校以上が参加しており、1つの基本フォームを作成すれば複数の大学に一括して出願できるシステムです（カリフォルニア大学［UC］系列やMITなど、独自のシステムを採用している大学もあります）。

Common Appの活動欄は、単なる履歴の羅列ではなく、10個のピースで完成させる「あなたのブランド広告」です。中学3年生から高校3年生までの活動をどう配置するかで、審査官があなたに抱く印象は180度変わります。

共通願書（Common App）には、中学3年生（Grade 9）から高校3年生（Grade 12）までの活動を最大10個記入する欄があります。ここで重要なのは、単なる「参加記録」ではなく、「役割（Role）」と「成果（Impact）」をいかに戦略的に記述するかです。

※ Common App（Common Application）：アメリカを中心に世界1,000校以上の大学へ一括出願できる最大級のオンライン共通願書システム。氏名、学歴、課外活動、エッセイなどの基本情報を一度入力すれば、複数の大学へ効率的に提出できる。

■家の手伝いも評価対象

「課外活動」とは、授業以外で行うほぼすべての活動を指します。部活動や委員会、ボランティア、習いごとや趣味、研究活動、文化・スポーツの大会への参加だけでなく、次のような取り組みも課外活動として評価されます。Family Responsibilities（家庭での責任：家族の世話や家業手伝いなど）、Foreign Exchange（留学）、Foreign Language（外国語学習・活動）、Paid Work（アルバイト）など。

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重要なのは活動の種類そのものではなく、その活動を通して何に取り組み、どのように成長したかです。

なお、トップ大学では、研究活動や学術的成果は特に高く評価される傾向があります。これらは知的好奇心や問題解決力、批判的思考力を示すものであり、大学での学びに対する準備が整っている証拠となるためです。

課外活動欄の入力内容

Common Appの課外活動欄の入力内容は、次の通りです。

●活動の種類（選択式：プルダウンからカテゴリーを選択）

●活動における役割とリーダーシップの説明（記述式：50文字以内／英語）

●組織名（記述式：100文字以内／英語）

●活動内容（記述式：150文字以内／英語）

■興味のある活動を2年以上行う

課外活動は、自分が興味関心のある分野で行いましょう。単に課外活動欄を埋めるために行った活動では、出願書類全体がちぐはぐなストーリーになる危険があります。何より、興味のない活動は長く続けることが難しいものです。

松田悠介『親子で一緒にゼロからわかる！海外大学進学大全』（実務教育出版）

記入欄では「どの程度継続してきたのか」も申告するため、興味を持った課外活動はなるべく長く続け、特に興味のあることは、中3や高1など早い段階から取り組むことをおすすめします。

アイビーリーグ合格者のデータを見ると、本気で取り組んだ活動期間は平均で2年以上です。Top 20以上の大学を目指すなら、早い時期からしっかり基礎をつくり、そこから1〜2年で大きな成果につながる活動をすることが大切です。

また、いちばん長く続けた活動が、必ずしもいちばん評価される活動になるとは限らないことも知っておく必要があります。

■合格者の活動リストには「共通の型」がある

トップ大学の合格通知を勝ち取る学生たちの活動リストには、共通する「型」があります。以下の数値は単なる実績の数ではなく、彼らが「いかに主体的かつ知的に社会と関わってきたか」を示すベンチマークです。これらを自身の活動設計の「北極星」として活用してください。

（1）「0から1」を創り出す：Founder（創設者）としての実績

アメリカのトップ校がもっとも熱い視線を送るのは、既存の組織に従うだけでなく、自ら課題を見つけ、解決のための場を創り出した学生です。「創設者」という肩書きは、あなたの起業家精神と行動力の最強の証明となります。

●Top 50校合格者：最低1個（何らかのプロジェクトや有志団体の立ち上げ）

●Top 20校合格者：平均1〜2個

●アイビーリーグ合格者：平均3個（複数の文脈で「変化」を起こしている）

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（2）知的な体力の証明：独自研究（論文）の完遂

かつては「プラスアルファ」だった研究活動は、いまやトップ校志望者にとっての「必須科目」に近づいています。自ら問いを立て、データを集め、論理的に構築するプロセスは、大学での学びそのものだからです。

●Top 50校合格者：50％が研究論文を執筆

●Top 20校／アイビーリーグ合格者：90％以上が査読つき（専門家のお墨つき）の研究論文を執筆

もはや、自分の専門領域について「論文」や「形になった成果物」を持たずに出願するトップ層は、きわめて少数派なのが現実です。

■あなただけの熱狂の記録になっているか

（3）活動の「重心」をどこに置くか：戦略的な構成比

Common Appの10個の枠をどう埋めるか。合格者たちの構成比には、明確な「外向きのエネルギー」が見て取れます。

●リーダーポジション／3個以上：単なる「部員」ではなく、組織の方向性を決める役割を複数のコミュニティで担う

●専攻との一貫性／平均3個：10個すべてをバラバラにせず、志望専攻（例 環境学なら環境NGO、化学研究、ゴミ拾いボランティア）に直結する活動を3つ揃えることで、専門性の「軸」をつくる

●学外活動の比率／10個中、平均6個：学校という守られた枠を超え、学外のNPO、企業、インターナショナルなプラットフォームで活動しているか。「社会を自分の教室にしているか」が問われる

●学内活動の比率／10個中、最低2個：学外に目を向けつつも、足元の学校生活（部活や委員会）を疎かにせず、周囲から信頼される存在であることを示す数字の裏にある「ストーリー」こそ攻略のカギ

これらの数値目標は、ただ「枠を埋める」ためだけのものではありません。例えば「Founder（創設者）／3個」というデータは、あなたが3つの異なる課題に対して「だまっていられずに動きだした」という情熱の証でなければなりません。

「自分だけの独自の切り口は何か？」「この10個を並べた時、一人の魅力的な人間像が浮かび上がってくるか？」、こうした問いをガイドラインにしながら、あなただけの「熱狂の記録」をポートフォリオに刻んでいきましょう。

■これから課外活動する人へのアドバイス

課外活動を「単なるリスト」から「合格への強力な武器」に変えるために、以下の5つの視点を意識して活動を設計・洗練させていきましょう。

（1）「かけ合わせ」で唯一無二のポジションをつくる

単一の活動（例 ピアノ、数学）だけでは、世界のライバルに埋もれてしまいます。「自分の強み×意外な関心事」をかけ合わせることで、あなただけのオリジナルな切り口（スパイク）をつくってください。

例 「ピアノ×プログラミング」→作曲AIアプリを開発し、音楽教育NPOに導入

例 「サッカー×データサイエンス」→試合データを分析し、戦術改革を主導

（2）「広さ」よりも「圧倒的な深さ（フック）」を

多くの活動に浅く関わるよりも、一つのことを極限まで掘り下げた経験の方が、審査官の記憶に強く残ります。「この分野なら、この学生に聞きたい」と思わせる明確な「フック」を持たせましょう。

例 海洋マイクロプラスチックを3年間独自調査し、査読つき学術誌に論文が掲載された

（3）「2〜3のコア領域」にリソースを集中させる

活動は10個まで書けますが、エネルギーを注ぐのは2〜3の重点分野にしぼりましょう。その際、「成果が数字や客観的な事実で測定可能か」が重要です。また、その活動が将来の志望専攻とどうつながっているか（専攻適性）を意識して注力します。

例 コンピューターサイエンス志望：開発したアプリのダウンロード数3,000件、コンペ入賞歴2回を軸に専攻適性を示す

（4）「形」に残るアウトプットを追求する

「頑張りました」という感想ではなく、最終成果物（End Product）を意識してください。学際的な研究論文、アプリ開発、プロジェクトの報告書、出版物など、目に見える形で実績を残すことで、あなたの知的好奇心と実行力が「本物」であることを証明できます。

例 取材・執筆した難民インタビュー集をKindleで出版。「読める形」で活動の深さを証明した

（5）「高み」を目指し、客観的な評価を得る

校内での活動にとどまらず、全国・国際レベルのコンペティションや大会に挑戦してください。「外部による厳格な評価」は、主観的な説明を排し、あなたの実力を一瞬で審査官に知らしめる最大の差別化要因となります。

例 校内ビジネスコンテスト優勝の次に、起業プログラムに参加したり、Diamond Challengeなどの国際大会に出場し外部評価を得る

■審査官を惹きつける「数字と動詞」

また、忘れてはならないのは実際に願書に書く際のアピール方法です。

活動内容を記述する英語150文字（150 characters）は、短いながらも最大の勝負どころです。ここでは「形容詞」ではなく「数字と動詞」で語りましょう。

●平凡な例：「環境クラブのリーダーとして、リサイクル活動を頑張り、多くの人を巻き込みました」

●合格者の例：「Founderとして環境NGOを設立。15の自治体と連携し、独自の回収システムを構築。半年で2トンのプラ廃棄物を削減し、地元紙で紹介されました」

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松田 悠介（まつだ・ゆうすけ）

Crimson Education Japan代表取締役社長

大学卒業後、体育教師として中学校に勤務。英語で体育を教える Sports English のカリキュラムを立案。その後、千葉県市川市教育委員会教育政策課分析官を経て、ハーバード教育大学院（教育リーダーシップ専攻）へ進学、修士号を取得。卒業後、Pricewaterhouse Coopers Japan にて人材戦略に従事し、2010年7月に退職。退職後、全国で厳しい環境に置かれている子どもたちの学習支援を展開するLearning For All を設立し、2014年に独立法人化。2012年からはTeach For Japan の創設者として日本国内の教育課題の解決に取り組み、2016年6月にCEOを退任。2018年6月にはスタンフォードビジネススクールで修士号を取得。2018年7月にスタンフォード大学の客員研究員に着任し、あわせて日本人のアメリカやイギリスのトップスクールへの留学支援を展開するCrimson Education Japan の代表取締役社長、オンラインのインターナショナルスクール Crimson Global Academy の日本代表に就任する。京都大学 ⼤学院（総合⽣存学館）特任准教授（2013〜2017）、認定NPO法人 Teach For Japan 理事を務め、その他委員活動として、文部科学省中央教育審議会委員、内閣府総合科学イノベーション総合会議教育・人材ワーキンググループ委員を務める。 日経ビジネス「今年の主役100人」（2014）に選出。NHKやPivotに国際教育スペシャリストとして出演多数。著書に『海外大学進学大全』（実務教育出版）『グーグル、ディズニーよりも働きたい「教室」』（ダイヤモンド社）などがある。

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（Crimson Education Japan代表取締役社長 松田 悠介）