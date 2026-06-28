どうすればお金をかけずに、売上や利益をもっと増やせるのか？ この切実なお悩みに答えるのが、人気の販促コンサルタント・岡本達彦氏の最新刊『客単価アップ大事典 「つい買ってしまう」販促の仕掛け75』（ダイヤモンド社刊）です。同書は、「行動経済学×現場目線」で「つい買いたくなる」販促の仕掛けとは何かを言語化した初の書。本書が提示するのは、「お客様の購買行動そのものを変える設計とは？」です。どうすれば、「利益が残る経営」へと変われるのか？ 本連載では、『客単価アップ大事典』に収録しきれなかった事例の中から、現場ですぐに導入でき、成果につながりやすい客単価アップの仕掛けを厳選してご紹介していきます。

「見るだけでお腹が空く」仕掛けの正体

飲食店の入り口にある、色鮮やかでシズル感たっぷりの食品サンプル。まだ注文もしていないのに、「美味しそうだな」「今日はこれにしよう」と足が止まってしまうのは、単なるメニュー紹介以上の効果があるからです。

実はこれ、お客様の脳内にあらかじめ「最高の期待値」を作り上げ、来店への最後の一押しをするための高度な販促戦略なのです。

脳に「食べる準備」をさせる

人の脳は、食べ物の「見た目」という視覚情報を受け取ると、自律神経を介して消化器系を「食べる準備状態」へと移行させ、食欲や唾液分泌といった生理的な反応を引き起こします。これを「視覚による食欲喚起効果」といいます。

食品サンプルによって、ソースのテカリや具材のボリューム感を具体的に提示することで、お客様は「食べたらどんな味がするか」を強烈に想像し、購買意欲が最高潮に達するのです。

「期待」を「納得」へ変える

人は事前に持っていた予想と、実際の結果に差があるときに強い感情を抱きます（期待不一致理論）。

食品サンプルで期待値を高く設定した上で、提供される料理がその期待（サンプル）と同等、あるいはそれ以上の熱気や香りを持って現れると、お客様は「この店を選んで正解だった」という強い満足感を得ます。

このポジティブな驚きが、価格に対する納得感を高め、リピートへの確信へと繋がるのです。

他のお店でも使える「サンプル」の設計

・ エステ・美容

施術後の「理想的な変化」を模型やビフォーアフターの立体パネルで示し、期待値を可視化する

・ 寝具店

中材の素材サンプルを手で触れるように置き、購入後の「眠りの質」を具体的に想像させる

・ 不動産

図面だけでなく、精密なジオラマ模型やVR（バーチャルリアリティ）で「住んでいる自分」をシミュレーションさせる

まとめ

食品サンプルを設置するのは、

・ 「視覚による食欲喚起効果」により、理屈抜きで「食べたい」という本能を刺激する

・ 具体的で豪華なサンプルによって、商品に対する高い価値基準（アンカー）を形成する

・ 「期待不一致理論」を活用し、実物への満足度を感情的に格上げする

という、お客様の「想像力」を「購買の決断」に変えるための、非常に強力な視覚的な販促戦略なのです。

岡本達彦（おかもと・たつひこ）

販促コンサルタント

現場目線ですぐ使えるマーケティングを伝える第一人者。

広告制作会社時代に100億円を超える販促展開を見て培った成功体験をベースに、むずかしいマーケティングや心理学を使わず、

アンケートやマンダラ等を活用して、誰でも売れる広告を作れる手法を体系化する。

業界を問わず即効性が高く、お金をかけずに売上を上げられることから、全国の商工会議所・経済団体などからセミナー依頼が殺到する。

初の著書『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法』（ダイヤモンド社）は、Amazon上陸15年、「売れたビジネス書」50冊にランクインする。

他の著書に、『お客様に聞くだけで「売れない」が「売れる」に変わるたった1つの質問』

『あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アンケート実践バイブル』

『「A4」1枚チラシで今すぐ売上をあげるすごい方法』『「マンダラ広告作成法」で売れるコピー・広告が1時間でつくれる！』（以上、ダイヤモンド社）等がある。