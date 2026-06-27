デンベレがハット達成！優勝候補フランス、先発総入れ替えのノルウェーに４−１圧勝、首位通過！エムバペ対ハーランドは実現せず【W杯】
現地６月26日に開催された北中米ワールドカップのI組３節で、エムバペら超強力アタッカーを揃えるフランスが、先発総入れ替えでハーランドらをベンチスタートとさせたノルウェーと対戦。ともに連勝発進で突破を決めており、首位通過を懸けた一戦だ。
デシャン監督が母親の葬儀参列のため、ギ・ステファンコーチが率いるフランスは開始７分、速攻からデンベレが個の力で仕留め、いきなり先制する。
2025年のバロンドール受賞者はさらに20分、再びエムバペのアシストで渾身ショットを炸裂させ、リードを広げる。
直後の21分にノルウェーの反撃に遭い、アースゴーに１点を返されるも、絶好調のデンベレが32分に三度ゴール。前半だけでハットトリックを達成した。
３−１で折り返すと、後半早々の50分にPKを献上してしまうが、GKメニャンがラーセンのキックを見事にストップする。
ミラン所属の守護神は、ハイドレーションブレイク明けの72分にも、ビッグセーブを炸裂させる。
その後、90＋４分にドゥエがもう１点を加え、結局４−１でタイムアップ。優勝候補筆頭のフランスが、ターンオーバーを敢行したノルウェーに圧勝し、首位通過した。
なお、ハーランドに出場機会は訪れず。注目されていたエムバペ対ハーランドのスーパーストライカー対決は実現しなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】誰にも止められない！右足！左足！両利きデンべレが大暴れ
デシャン監督が母親の葬儀参列のため、ギ・ステファンコーチが率いるフランスは開始７分、速攻からデンベレが個の力で仕留め、いきなり先制する。
2025年のバロンドール受賞者はさらに20分、再びエムバペのアシストで渾身ショットを炸裂させ、リードを広げる。
３−１で折り返すと、後半早々の50分にPKを献上してしまうが、GKメニャンがラーセンのキックを見事にストップする。
ミラン所属の守護神は、ハイドレーションブレイク明けの72分にも、ビッグセーブを炸裂させる。
その後、90＋４分にドゥエがもう１点を加え、結局４−１でタイムアップ。優勝候補筆頭のフランスが、ターンオーバーを敢行したノルウェーに圧勝し、首位通過した。
なお、ハーランドに出場機会は訪れず。注目されていたエムバペ対ハーランドのスーパーストライカー対決は実現しなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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