行方不明の高齢女性を発見した警察犬に6月26日、表彰状が贈られました。 西警察署の署長から表彰状を受け取ったのは、福岡県警察本部 鑑識課の警察犬「ラガー号」と、担当の警察官2人です。ラガー号は5月30日、行方不明になった80代女性の捜索に参加しました。枕カバーのにおいを頼りに足取りを追い、西区内の公園にいた女性をわずか45分で発見したということです。警察犬歴は8年目。これまで数十回表彰を