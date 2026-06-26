雨はいつまで？土曜も傘が必要な時間もありそう【気象予報士が解説｜新潟】
26日(金)は、午前を中心に雨脚が強まったところがありました。まずは、2つの台風の情報からお伝えします。
◆最新の台風情報
『台風8号』は今後も北上を続け、27日(土)午前中に関東にかなり接近または上陸したあと、足早に三陸沖に抜ける見込みです。そして、あとを追うように『台風7号』が27日(土)午後に東海や関東に接近するため、太平洋側では大雨による交通障害が発生する可能性があります。
県内には、2つの台風による大きな影響はない見込みですが、もし週末に県外へ行かれる予定の方は十分な注意をしてください。
さて、27日(土)も一時的に傘が必要なところがありそうです。
◆27日(土)午前9時の予想天気図
日本付近は気圧と谷となって、梅雨前線や台風に伴う湿った空気が集まりやすいでしょう。県内もはじめは雲の多い天気で、雨雲のかかるところがありそうです。
◆今後の天気の移り変わり
26日(金)夜9時も雨が降りやすく、山沿いでは雨脚が強まるところがありそうです。時間を進め26日(金)夜も所々で雨が降り、27日(土)朝も上・中・下越では山沿いを中心に雨雲がかかるでしょう。一方、日中は天気が回復に向かい晴れるところもありそうです。
そして、28日(日)以降は『梅雨の中休み』となりそうです。
◆週間予報(新潟市中央区)
28日(日)は、新潟市は晴れ間が出る見込みですが、上越や中越ではにわか雨がありそうです。
29日(月)と30日(火)は全県的に日差しが届きますが、7月1日(水)と2日(木)は今後 雨予報に変わる可能性があります。最新の天気予報をご確認ください。
最高気温は26℃前後の予想でムシ暑くなりますが、極端な暑さはいまのところなさそうです。
◆最新の台風情報
『台風8号』は今後も北上を続け、27日(土)午前中に関東にかなり接近または上陸したあと、足早に三陸沖に抜ける見込みです。そして、あとを追うように『台風7号』が27日(土)午後に東海や関東に接近するため、太平洋側では大雨による交通障害が発生する可能性があります。
県内には、2つの台風による大きな影響はない見込みですが、もし週末に県外へ行かれる予定の方は十分な注意をしてください。
◆27日(土)午前9時の予想天気図
日本付近は気圧と谷となって、梅雨前線や台風に伴う湿った空気が集まりやすいでしょう。県内もはじめは雲の多い天気で、雨雲のかかるところがありそうです。
◆今後の天気の移り変わり
26日(金)夜9時も雨が降りやすく、山沿いでは雨脚が強まるところがありそうです。時間を進め26日(金)夜も所々で雨が降り、27日(土)朝も上・中・下越では山沿いを中心に雨雲がかかるでしょう。一方、日中は天気が回復に向かい晴れるところもありそうです。
そして、28日(日)以降は『梅雨の中休み』となりそうです。
◆週間予報(新潟市中央区)
28日(日)は、新潟市は晴れ間が出る見込みですが、上越や中越ではにわか雨がありそうです。
29日(月)と30日(火)は全県的に日差しが届きますが、7月1日(水)と2日(木)は今後 雨予報に変わる可能性があります。最新の天気予報をご確認ください。
最高気温は26℃前後の予想でムシ暑くなりますが、極端な暑さはいまのところなさそうです。