◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦。スコアレスで前半を折り返すと、後半11分にMF前田大然（28＝セルティック）の得点で日本が先制に成功した。

後半11分、前田が最終ラインに抜け出し、右足で先制ゴールを決めた。日本は初戦のオランダ戦（2―2）、第2戦のチュニジア戦（4―0）に続き、今大会通算7得点目をマーク。18年ロシア大会の6得点を上回った。

日本は初戦の強豪・オランダ戦に2ー2で引き分けると、第2戦のチュニジア戦は大量4得点の完封勝利。上位での決勝トーナメント進出を目指し、運命のスウェーデン戦に臨んでいる。

ネットでは「素晴らしいプレー」「美しい」「フィニッシュまで完璧」「完璧な崩し！」「スタメン復帰に応えた！」「大きすぎる先制点」「イケイケどんどんや！」などの声が上がった。

しかし、後半17分に同点に追いつかれた。