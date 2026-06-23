【静岡県浜松市】villa vacances hamanakoが3周年の感謝を込めた「記念日プラン」「直前割プラン」を販売



静岡県浜松市の舘山寺エリアに位置するリゾート施設「villa vacances hamanako(ヴィラ ヴァカンス ハマナコ)」は、4月をもって開業3周年を迎えた。今回、これまでのGoogle口コミ件数約500件、評価「星4.9」という圧倒的な支持に感謝を込め、「記念日プラン」「直前割プラン」の提供を開始した。

特別な滞在を叶える2つのプラン



「villa vacances hamanako」では、今回ライフスタイルに合わせて選べる2つのプランを用意している。

大切な人と特別な時間を過ごせる「記念日プラン」は、誕生日や結婚記念日など、かけがえのない1日を部屋の装飾とともに彩る特別プラン。絶景のレイクビューとプライベート空間で、記憶に残る最高のお祝いをサポートする。

思い立ったその日にお得にステイできる「直前割プラン」は、「今週末、ふらっと日常を抜け出したい」という要望に応えるプラン。直前の予約限定で、ハイクラスな滞在が特別価格で提供される。

「villa vacances hamanako」のオーナーは、「おかげさまで、villa vacances hamanakoは3周年を迎えることができました。これもひとえに、足を運んでくださるお客様と、温かく見守ってくださる地域の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。今後も、浜名湖の豊かな自然と魅力を五感で感じていただける、最高の滞在体験を提供してまいります」とコメントしている。

「villa vacances hamanako」の魅力

開業からわずか3年で「villa vacances hamanako」に全国から多くの人々が足を運ぶのには理由がある。その理由の1つは、期待を超える「ホスピタリティ」。口コミで最も多く寄せられるのが、スタッフの接客への評価だという。

実際のユーザーの声として、「スタッフの方々は接しやすく、親切で明るい方ばかり」「日常から離れて、落ち着いた時間を過ごすことができます。綺麗な景色、居心地のいい空間、おいしいごはん、スタッフの皆様の心遣い、何もかも最高でした」「初めてのグランピングで不安でしたが、スタッフさんが一から説明をしてくれて、準備から片付けまですべて動いてくれたのでとても安心して過ごすことができました」といった声が届いているそうだ。



もう1つの理由は、本場フィンランドから取り寄せた「HARVIAサウナ」と贅沢なプライベート空間。



さらに一棟貸しvillaでは、貸し切りサウナ、ジャグジー、プロジェクターを備え、誰にも邪魔されない極上の貸し切り空間を実現している。





また、日本BBQ協会監修の「美食体験」も人気の理由の1つ。絶好のロケーションで味わう食事は格別だ。日本BBQ協会監修による豪華なBBQメニューは、「食事がとにかく美味しい」と高い評価を得ているという。



加えて、浜名湖を一望する「圧倒的なロケーション」も、「villa vacances hamanako」が選ばれる理由となっている。ドームテントや共有テラスから見渡す、視界を遮るもののない浜名湖のレイクビュー。夜になれば、テラスから満天の星空を独り占めできる。

舘山寺エリア全体の魅力向上と活性化に貢献

「villa vacances hamanako」は、東京と大阪のちょうど「中間地点」に位置し、浜松駅から車で30分、舘山寺ICから車で10分という抜群のアクセスを誇る。

周辺には「浜名湖パルパル」「浜松市動物園」「浜名湖ガーデンパーク」など、家族連れで楽しめる観光スポットが密集しており、浜名湖観光の拠点として最適だ。「villa vacances hamanako」は宿泊体験の提供を通じて、舘山寺エリア全体のさらなる魅力向上と活性化に貢献していくとしている。

今後のビジョン

時計を外し、スマートフォンの電源を切る。「villa vacances hamanako」がこれから届けたいのは、日常のノイズから完全に解放される「空白の時間」だという。



頬をなでる浜名湖の風、パチパチと燃える焚き火の音、そして極上のサウナの後に見上げる満天の星。ただそこにある自然に身を委ねるだけで、張り詰めていた心がゆっくりとほどけていく。

「villa vacances hamanako」は単なるラグジュアリーな空間を提供するだけでなく、訪れた人の心に寄り添う「静かなるサンクチュアリ」へと深化していく。

「villa vacances hamanako」がこれまでの感謝を込めて用意した2つの特別プランをチェックしてみては。

■villa vacances hamanako

所在地：静岡県浜松市中央区協和町102

HP：https://stylecasa.jp/villa

(yukari)