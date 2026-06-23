『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『異臭がする』冷凍庫に成人遺体 マンションの玄関は施錠」についてお伝えします。

◇

兵庫県神戸市のマンションで22日朝から行われた現場検証。20日、損壊された成人男性の遺体が見つかりました。

瀧本怜佳記者（読売テレビ）

「遺体が発見された部屋のベランダにはけさからブルーシートがはられていて、外から中の様子をうかがうことはできません」

事件発覚のきっかけとなったのは…。

マンションの住人

「異臭がする」

マンションの住人から連絡を受けた管理会社が、警察に安否確認を依頼。警察が部屋の中を確認したところ、玄関近くにあった大型の冷凍庫から発見されたのは、成人男性の遺体でした。

発見時、冷凍庫の電源は入っておらず、遺体は凍っていなかったということです。

◇

警察によりますと、遺体は衣服を身に着けていたものの腐敗が進み、死後数日以上が経過しているとみられています。また、玄関のドアはカギがかかったままでした。

警察は、死体損壊などの疑いを視野に捜査を進めていて、22日、遺体の司法解剖を行い、身元や死因の特定を急ぐ方針です。

（6月22日放送『news every.』より）