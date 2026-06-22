この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【農家の母直伝】大葉の大量消費！ごはんにも冷奴にも合う万能「青しその無限しょうゆ漬け」」と題した動画を公開しました。実家の農家である母親から教わったという、大葉を大量に消費できるレシピを紹介しています。



動画では、しょうゆ、ごま油、白ごまを混ぜ合わせた特製の調味液を作成し、そこに大葉を1枚ずつ浸してタッパーに重ねていく工程が収められています。「1枚ずつ漬けるのちょっと面倒…と思っちゃったんですが、このひと手間が大事だそうで」と、美味しく仕上げるためのポイントを解説しました。片面だけを調味液につけるのが手軽さの秘訣で、液が足りなくなったらしょうゆとごま油を1対1の割合で追加するだけで対応可能です。



また、管理栄養士の視点から栄養面についても解説。大葉に含まれるβカロテンはにんじんの約1.6倍と言われるほど豊富で、脂溶性のためごま油と一緒に摂ることで「吸収率がぐんとアップ」すると明かしています。一度に何枚も食べられるため、栄養面でも理にかなったレシピだと太鼓判を押しました。



しっかりと調味液に浸せば冷蔵庫で約1週間日持ちし、ご飯のお供としてはもちろん、冷奴にのせたり箸休めにしたりと幅広く楽しめる一品です。大葉が安く手に入りやすい時期に、栄養満点でご飯が進む「無限しょうゆ漬け」をぜひ作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・大葉 約30枚

・しょうゆ 大さじ3

・ごま油 大さじ3

・白ごま 大さじ1



［作り方］

1. 深めのお皿にしょうゆ、ごま油、白ごまを入れて軽く混ぜ、漬け込み液を作る。

2. 400mlのタッパーを用意し、大葉を1枚ずつ漬け込み液に浸してタッパーに重ねていく（つけるのは片面だけでOK）。

3. 調味液が足りなくなったら、しょうゆとごま油を1：1の割合で追加する。

4. 全ての大葉を漬け終わったら、残った調味液もタッパーに入れる。

5. 大葉の上にラップをのせて密着させ、タッパーの蓋をして冷蔵庫で保存する。翌日から食べられる。