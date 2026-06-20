この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画独自解説家の守鍬刈雄が「アニャ・テイラー＝ジョイがW杯に登場！ #ワールドカップ #守鍬刈雄 #映画 #すぐわ」を公開した。動画では、女優のアニャ・テイラー＝ジョイがワールドカップ会場に登場した話題に触れつつ、彼女が主演を務める最新ドラマ『LUCKY』の概要と、配信サービス「Apple TV」の料金を抑えて全話を視聴するための具体的なスケジュールが解説されている。



動画の冒頭、アニャ・テイラー＝ジョイがワールドカップの会場に姿を見せ、SNSを賑わせた出来事を振り返る。その後、話題は彼女が主演を務めるApple TVの新作ドラマ『LUCKY』へ移行。本作は、犯罪者として育てられた主人公「ラッキー」が、堅気として生きてきたにもかかわらず、再び犯罪の世界へ戻らざるを得なくなるというクライムスリラー作品である。全7話構成となっており、7月15日に全世界で最初の2話が配信開始される。以降は週に1話ずつ配信され、8月19日に最終回を迎える予定だ。



自身はApple TVに加入していないという守鍬刈雄は、なんとかリーズナブルに視聴できないかと模索する。Apple TVの1週間無料体験を利用し、最終回が配信される8月19日以降に一気見をすれば0円で視聴可能だが、「毎週最新回を追いたい」という理由でこの案を却下。さらに、Apple製品購入で付与される3ヶ月間の無料特典についても、製品を買う予定がないため除外した。



熟考の末、初回配信日である7月15日に1週間無料体験に加入し、その1週間後に月額900円を課金、全7話を見終わった1カ月後に退会するという効率的なプランを導き出した。守鍬刈雄は「俺のアニャのために900円使うか」と決意を固めている。視聴プランに悩むファンにとって、一つの有効な選択肢となりそうだ。