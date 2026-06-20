業界人が語る「春ドラマが総崩れした」ワケ。「ニッチすぎるテーマ」で視聴者を置き去りにした作品も
各局で放送された春クールのテレビドラマが、どれも苦戦を強いられた。
その中でも、近年“ドラマ界の頂点”と言われる日曜劇場枠の『GIFT』（TBS系、日曜午後9時〜）は、主演・堤真一を筆頭に有村架純や山田裕貴、本田響矢をはじめとした豪華キャストが出演するなか、全話で視聴率1ケタ台に沈んでしまったほか、“朝ドラ”こと朝の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK、月〜金曜午前8時〜）も低空飛行が続いている。
また、波瑠と麻生久美子がダブル主演を務めた『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系、水曜午後10時〜）や『アンナチュラル』『最愛』を手掛けたプロデューサーによるクライムサスペンス『田鎖ブラザーズ』（TBS系、金曜午後10時〜）など、放送前に期待度の高かったドラマも不発に終わり、SNSで盛り上がりを見せたような作品も少なかった。
数多くの話題作がありながら、どうして春クールドラマはどれも失速してしまったのだろうか。業界関係者たちの意見からその理由を探った。
◆乱立してしまった“女性バディ”ドラマ
まず、民放キー局でドラマ制作に関わる40代の男性プロデューサー・Ａ氏に話を聞いた。
彼は今クールのドラマが陥った“企画の偏り”について指摘した。
「今クールのドラマが振るわなかった一つの要因は、とにかく“女性バディもの”が多すぎたことでしょうね……。
トランスジェンダー女性に扮する波瑠さんと専業主婦役・麻生久美子さんが文学を手がかりに謎を解く『月夜行路 ―答えは名作の中に―』をはじめ、畑芽育さんと志田未来さんがダブル主演を務めたヒューマンサスペンス『エラー』（テレビ朝日系、日曜午後10時15分〜）に、鈴木京香さんと黒島結菜さんがバディを組んだ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系、木曜午後9時〜）。
さらにいえば、朝ドラの『風、薫る』も珍しくダブルヒロインだった。
どれもジャンルこそ違いますが、女性同士の絆やシスターフッド的な友情を軸にストーリーが展開されており、視聴者に『似た作品が多い』という印象を与えてしまった。
確かに価値観が多様化しており、恋愛絡みのドラマに飽きている視聴者は増えていますが、同じタイミングで放送してしまったのは残念でならなかったですね」
◆女性バディもので輝きをみせた『銀河の一票』
そんななか、女性バディドラマで唯一輝きを放っていたドラマについてA氏は熱く語った。
「元・エリート秘書役の黒木華がスナックのママに扮する野呂佳代とタッグを組んで都知事選に挑む『銀河の一票』（フジテレビ系、月曜午後10時〜）は、数字だけでは測れないほど良質な作品でしたね。
野呂佳代さん演じるあかりの『きれいごとじゃないよ。きれいなことだよ』という名ゼリフをはじめ、胸を突くような名シーンが散りばめられており、黒木華さんの不器用だけど真っすぐなキャラクターの演じ方も素晴らしかった。
また、二人が次第に心を通わせていく様子も繊細に描かれており、同クールで放送された他の女性バディドラマを完全に食っていた」
どの局も同じ狙いに向いてしまったせいで、作品ごとの個性が完全に埋没してしまったようだ。
◆ニッチすぎるテーマが視聴者を置き去りに
続いて、春ドラマ不振の要因を挙げてくれたのは、配信ドラマやアニメのシナリオを手掛ける女性脚本家・B氏だ。
「ニッチすぎる題材のドラマが多かったことでしょう。特に『GIFT』は車いすラグビーという競技や宇宙物理学をテーマにしたせいで、序盤から視聴者が離れてしまった。
パラスポーツ自体が一般にはまだなじみが薄く、車いすラグビーのルールを把握するだけでやっとだったのに、宇宙物理学という難解な要素が加わったことで、視聴者にとっての敷居が高くなりすぎてしまったのでは？
その中でも、近年“ドラマ界の頂点”と言われる日曜劇場枠の『GIFT』（TBS系、日曜午後9時〜）は、主演・堤真一を筆頭に有村架純や山田裕貴、本田響矢をはじめとした豪華キャストが出演するなか、全話で視聴率1ケタ台に沈んでしまったほか、“朝ドラ”こと朝の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK、月〜金曜午前8時〜）も低空飛行が続いている。
数多くの話題作がありながら、どうして春クールドラマはどれも失速してしまったのだろうか。業界関係者たちの意見からその理由を探った。
◆乱立してしまった“女性バディ”ドラマ
まず、民放キー局でドラマ制作に関わる40代の男性プロデューサー・Ａ氏に話を聞いた。
彼は今クールのドラマが陥った“企画の偏り”について指摘した。
「今クールのドラマが振るわなかった一つの要因は、とにかく“女性バディもの”が多すぎたことでしょうね……。
トランスジェンダー女性に扮する波瑠さんと専業主婦役・麻生久美子さんが文学を手がかりに謎を解く『月夜行路 ―答えは名作の中に―』をはじめ、畑芽育さんと志田未来さんがダブル主演を務めたヒューマンサスペンス『エラー』（テレビ朝日系、日曜午後10時15分〜）に、鈴木京香さんと黒島結菜さんがバディを組んだ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系、木曜午後9時〜）。
さらにいえば、朝ドラの『風、薫る』も珍しくダブルヒロインだった。
どれもジャンルこそ違いますが、女性同士の絆やシスターフッド的な友情を軸にストーリーが展開されており、視聴者に『似た作品が多い』という印象を与えてしまった。
確かに価値観が多様化しており、恋愛絡みのドラマに飽きている視聴者は増えていますが、同じタイミングで放送してしまったのは残念でならなかったですね」
◆女性バディもので輝きをみせた『銀河の一票』
そんななか、女性バディドラマで唯一輝きを放っていたドラマについてA氏は熱く語った。
「元・エリート秘書役の黒木華がスナックのママに扮する野呂佳代とタッグを組んで都知事選に挑む『銀河の一票』（フジテレビ系、月曜午後10時〜）は、数字だけでは測れないほど良質な作品でしたね。
野呂佳代さん演じるあかりの『きれいごとじゃないよ。きれいなことだよ』という名ゼリフをはじめ、胸を突くような名シーンが散りばめられており、黒木華さんの不器用だけど真っすぐなキャラクターの演じ方も素晴らしかった。
また、二人が次第に心を通わせていく様子も繊細に描かれており、同クールで放送された他の女性バディドラマを完全に食っていた」
どの局も同じ狙いに向いてしまったせいで、作品ごとの個性が完全に埋没してしまったようだ。
◆ニッチすぎるテーマが視聴者を置き去りに
続いて、春ドラマ不振の要因を挙げてくれたのは、配信ドラマやアニメのシナリオを手掛ける女性脚本家・B氏だ。
「ニッチすぎる題材のドラマが多かったことでしょう。特に『GIFT』は車いすラグビーという競技や宇宙物理学をテーマにしたせいで、序盤から視聴者が離れてしまった。
パラスポーツ自体が一般にはまだなじみが薄く、車いすラグビーのルールを把握するだけでやっとだったのに、宇宙物理学という難解な要素が加わったことで、視聴者にとっての敷居が高くなりすぎてしまったのでは？