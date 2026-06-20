「初めて見た」アメリカ対オーストラリア戦で珍事。主審が動けず試合中断、SNS騒然！「レフェリーも大変だ」「魔法のドリンク」【W杯】

「初めて見た」アメリカ対オーストラリア戦で珍事。主審が動けず試合中断、SNS騒然！「レフェリーも大変だ」「魔法のドリンク」【W杯】