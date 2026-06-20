海外メディアが報道

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているモロッコ代表に激震が走った。主力右サイドバックとして初戦のブラジル戦でフル出場していたDFアクラフ・ハキミが、強姦（ごうかん）容疑で刑事裁判を受けるよう、フランスの裁判所から命じられたと海外メディアが伝えた。

モロッコは19日（日本時間20日）にスコットランド戦が控える中で、衝撃ニュースが飛び込んだ。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は日本時間19日付の記事で「モロッコ代表キャプテンのアクラフ・ハキミは、控訴が棄却された後、フランスの裁判所から強姦容疑で裁判を受けるよう命じられた」と報じている。

27歳のハキミは2023年にフランス国内で女性を強姦した罪に問われている。本人は容疑を否認しているが、記事では原告側の弁護士であるレイチェル＝フローレ・パルド氏がXに「調査委員会は、アシュラフ・ハキミが強姦を行ったことに対する十分な証拠があると判断した」と綴ったことを伝えた。

ハキミは自身のXを更新。「今日、私の家族、私の人生、そして何よりも真実を犠牲にして、私のものではない物語が語られています。時々、私は自分が格好の標的になっているように感じます」「私はこの裁判を初日からずっと待っていました。そして今、とても楽しみにしています。ついに、私は発言できるのです」などと綴って、潔白を主張した。

モロッコはベスト32で日本と対戦する可能性がある。裁判の日程は未決定。「ジ・アスレチック」はハキミの代理人と弁護士、原告側の弁護士、そしてフランス検察庁にコメントを求めているといい、引き続き動向が注目される。



（THE ANSWER編集部）