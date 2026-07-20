日本テレビ系「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２０日に放送され、急きょ番組内で放送予定だったスケジュールが変更された。番組開始のあいさつで総合司会の水卜麻美アナウンサーが、「きょうは東京都心などでも初めての猛暑日になるかも、３５度以上になるかもということなんです」と案内。当初「海の日」の祝日とあって、水卜アナは「それもありまして、実はきょうは番組の後半でお子さんたちと一緒にお天気をお伝え