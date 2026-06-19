＜速報＞吉田優利が「69」の上位でフィニッシュ 原英莉花は「73」、渋野日向子は「74」で初日を終える
＜マイヤーLPGAクラシック 初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は12人が出場している。
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全体トップの日本時間午後8時15分にスタートした渋野日向子は2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「74」。ホールアウトした時点では100位台となっている。 午前組では吉田優利が5バーディ・2ボギーの「69」で回り、上位で終了している。 原英莉花、西村優菜、岩井明愛は「73」。櫻井心那は「74」といずれもオーバーパーで初日を終えている。 午後組では勝みなみが12ホールを終えて2アンダー、岩井千怜が13ホールを消化して1アンダー。 山下美夢有は12ホール、馬場咲希は8ホールを消化してイーブンパー。笹生優花は2オーバー、竹田麗央は3オーバーでプレー中。 午前組でプレーを終えたリュー・ヤン（中国）が「66」で回り、6アンダー・単独首位に立っている。 今大会終了後のCMEグローブポイントランキング上位者は、来週の全米女子プロと「エビアン選手権」の出場権が与えられる。 賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第1ラウンドのスコア速報
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