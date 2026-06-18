Q. 「公衆トイレのウォシュレットは感染症リスクが高く危険」って本当ですか？【医師が回答】
Q. 「公衆トイレのウォシュレットを使うのは危険」って本当ですか？Q. 「公衆トイレのウォシュレットは不衛生で、感染症にかかるリスクが高い気がしています。実際に、公衆トイレを介した感染症は多いのでしょうか？ 家では必ずウォシュレットを使っているのですが、外でも使って大丈夫なのか気になっています」
A. 大きな感染リスクはありませんが、「使い過ぎ」には注意が必要です一般的に「ウォシュレット」と呼ばれることが多い「温水洗浄便座」ですが、公衆トイレであっても正しく使えば特に大きな危険はないとされています。感染症になるリスクを心配される方は多いようですが、一般的な健康な方が普通に使用する限り、重大な感染につながるといった報告は上がっていません。もし重大な感染症リスクや、感染拡大の大きな原因になる可能性があれば、ここまで広く一般に普及しなかったでしょう。
洗浄機能の衛生面については、トイレットペーパーだけで拭くよりも肛門周辺を清潔に保てます。衛生面が気になる方にこそおすすめといえます。
実は多くの人が知らない注意すべき点は、「使い過ぎによるリスク」です。トイレに行くたびに使用している人は、水圧が強過ぎたり、長時間洗浄したりする癖が付いていませんか？ 使い過ぎは皮膚のバリアが壊れ、かゆみやただれなどの「温水洗浄便座症候群」と呼ばれる皮膚トラブルを引き起こす原因になることがあります。
安全に使用するためには、以下のポイントを心掛けましょう。
・弱めの水圧で5〜10秒程度の洗浄にとどめる
・使用後はペーパーでしっかり水分を拭き取る
・皮膚が弱い方や抵抗力が低い方は、自身の体質・体調にあわせて使用を控える
公衆トイレのウォシュレットに必要以上に怖さを感じることはありません。適切な使い方をすることが大切です。過度に不安がらず、ご自身の体質や体調に合った使い方を意識してみてください。
▼清益 功浩プロフィール
小児科医・アレルギー専門医。京都大学医学部卒業後、日本赤十字社和歌山医療センター、京都医療センターなどを経て、大阪府済生会中津病院にて小児科診療に従事。論文発表・学会報告多数。診察室に留まらず多くの方に正確な医療情報を届けたいと、インターネットやテレビ、書籍などでも数多くの情報発信を行っている。
(文:清益 功浩（医師）)